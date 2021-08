Inteli abre vagas para programa gratuito e online de tecnologia

O Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), faculdade de computação fundada por sócios do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), abre inscrições para uma nova edição do seu Bootcamp gratuito e 100% online.

O programa é voltado para alunos de graduação, de cursos preparatórios para vestibular ou com ensino médio completo. Ao longo de 10 semanas, os participantes serão desafiados a criar um game em 2D usando um framework de desenvolvimento de jogos.

Segundo Maíra Habimorad, CEO do Inteli, a proposta é que o aluno vivencie a experiência do mercado de trabalho a partir de casos reais.

“E possa desenvolver soluções perfeitamente aplicáveis à rotina do mundo corporativo”, diz.

O método de estudo do Bootcamp é de sala de aula invertida. Os jovens são estimulados a estudar antes das aulas o conteúdo e chegar ao encontro virtual prontos para aplicar os conhecimentos.

“O ideal é que os participantes dediquem 6 horas por dia ao curso: duas horas de aulas ao vivo, duas horas de auto estudos e outras duas horas para o desenvolvimento do game”, afirma a CEO.

O programa acontece entre os dias 20 de setembro e 26 de novembro. Cada aula tem duração de duas horas.

Além de ganhar uma experiência prática, o aluno terá acesso a profissionais de destaque e também desenvolver habilidades comportamentais.

O instituto de tecnologia é uma iniciativa sem fins lucrativos e foi inspirado nos modelos do MIT e Stanford, duas grandes referências na formação em tecnologia no mundo. Nas duas edições anteriores do bootcamp, a satisfação dos alunos ficou entre 91% e 97%.

Além dos programas curtos, o Inteli terá aulas de graduação. As primeiras turmas estão previstas para fevereiro de 2022, inicialmente em quatro cursos de graduação presenciais: Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Ciência da Computação e Sistemas de Informação.

Os cursos terão duração de quatro anos, divididos em 16 módulos. Além de aulas com professores, em cada módulo os estudantes desenvolverão um projeto real para atender as necessidades de um parceiro de mercado, sejam empresas privadas, startups ou ONGs.

As inscrições vão até o dia 14 de agosto pelo site.