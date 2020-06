Instituto oferece 6 mil bolsas para cursos de tecnologia

Já pensou ser desenvolvedor e criar a próxima startup a se tornar um unicórnio (as que têm um valor de mercado avaliado em mais de 1 bilhão de dólares)? Ou até mesmo se tornar analista em machine learning e ensinar o algoritmo da Netflix a entender melhor qual série e filme indicar para determinada pessoa? Se tecnologia é a sua área de interesse, uma boa notícia (mesmo para quem não é formado na área).

O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI), em Belo Horizonte, Minas Gerais, está oferecendo mais de 6 mil vagas para bolsa de estudos em diversos segmentos do setor, como Programador de Software para Iniciantes, Desenvolvedor Phyton, Desenvolvedor Full Stack, Desenvolvedor de Business Intelligence, Desenvolvedor Mobile Apps, Desenvolvedor Salesforce, Profissional Devops, Arquiteto de Cloud Computing, Analista de Machine Learning, Cientista de Dados, Analista de Banco de Dados, UX Designer e Analista de Cybersecurity — para cada um deles, são 500 oportunidades.

Os cursos serão em formato de bootcamps, tipo de programa de treinamento imersivo. As inscrições estarão abertas até o dia 30 de junho para aulas 100% online, com previsão de início em 2 de julho. Para se inscrever, basta entrar no site do IGTI e realizar uma prova de conhecimentos em lógica. Todos os cursos serão subsidiados pelo instituto e o candidato precisará efetuar somente um pagamento de 100 reais para a inscrição.