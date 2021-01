Instituto abre 10 mil bolsas de estudo para cursos online de tecnologia

O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI) está com as inscrições abertas para 10 mil bolsas de estudo para seus curtos de curta duração (bootcamp) na área de tecnologia.

As bolsas estão distribuídas por 20 cursos diferentes, com bootcamps de Ciência de Dados, Análise de Dados, Inteligência Artificial, desenvolvimento, UX, entre outros. Assim, cada curso terá 500 bolsas de estudo.

E essas são apenas as turmas abertas para fevereiro. Em 2021, o instituto planeja abrir cerca de 40 mil vagas, com novas turmas em maio, julho e outubro.

Para tentar uma bolsa, o candidato precisa ter a partir de 18 anos e completar um teste de raciocínio lógico. Os cursos duram dois meses e meio e possuem 148 horas de conteúdo. Com tudo de graça, a escola apenas cobra uma taxa de matrícula de R$ 150.

Essa é a estratégia de negócio do CEO do IGTI, Vinicius Bozzi, para oferecer formação em larga escala. Com o curso online e gratuito, o executivo queria tirar barreiras para oferecer um ensino de qualidade e impactar o maior número possível de pessoas que queiram migrar para a área de TI.

O modelo de bootcamp é ideal para quem busca uma formação profissionalizante, para em um curto tempo poder entrar no mercado de trabalho. Na EXAME Academy, o curso exclusivo de introdução ao Data Science e Python oferecido pela escola de programação Let’s Code segue esse modelo.

Em 2020, os cursos do IGTI tiveram mais de 47 mil inscritos. Junto aos bootcamps, a empresa teve um alcance de 100 mil pessoas com a pós-graduação e eventos voltados para a área de TI.

Entre 8 e 11 de fevereiro, o instituto realiza a segunda edição do Dev Summit, um encontro para desenvolvedores de software que também será online e gratuito. O evento é uma oportunidade para aprendizado e networking com a comunidade de tecnologia.

O Dev Summit terá 20 horas de palestras ao vivo, com foco em diferentes níveis de experiência em três linhas temáticas: Desenvolvedor Full Stack, Desenvolvedor Front End e Mobile e Arquiteto de Software. As inscrições estão abertas até o dia 6 de fevereiro pelo site.

Os bootcamps terão início no dia 25 de fevereiro, o prazo máximo para se inscrever e realizar o teste. Confira mais informações no site.