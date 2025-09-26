Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

INSS abre pré-inscrição para estágio com bolsa de até R$ 1.125,69; veja como participar

Oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico e superior em todo o Brasil

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10h23.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu o período de pré-inscrição para o seu programa nacional de estágio, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As vagas são destinadas a estudantes de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas em todas as regiões do país. As pré-inscrições vão até as 12h do dia 21 de outubro de 2025 e devem ser feitas pelo site oficial do CIEE: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13597/detalhe 

Quem pode participar?

O processo seletivo é voltado para estudantes do ensino médio, técnico e superior, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

É necessário ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Modelo de estágio e benefícios

As oportunidades são para jornada de 20 ou 30 horas semanais, com variação conforme o nível de ensino. Os valores da bolsa-auxílio também variam de acordo com a carga horária e o grau de escolaridade.

Estudantes do ensino superior podem receber até R$ 1.125,69, enquanto alunos do ensino médio ou técnico têm bolsas que podem chegar a R$ 694,36.

Além disso, todos os selecionados terão direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia presencial de estágio.

Áreas e atividades do estágio

As vagas abrangem diferentes áreas de atuação dentro do INSS, como:

  • Atendimento ao público

  • Suporte a processos administrativos

  • Organização de documentos

  • Apoio aos setores de benefícios

O estágio proporciona vivência prática na administração pública federal, com oportunidade de aprender em um dos principais órgãos da seguridade social do Brasil.

Reserva de vagas e inclusão

O processo seletivo reserva:

  • 30% das vagas para estudantes negros (pretos ou pardos)

  • 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs)

A reserva será feita com base em autodeclaração dos candidatos.

Como se inscrever?

O processo seletivo será feito de forma gradual e conforme a demanda das unidades do INSS. A inscrição não garante convocação imediata.

Veja as etapas:

  1. Cadastro na plataforma do CIEE

  2. Convocação por e-mail ou telefone, conforme disponibilidade de vagas

  3. Entrevista com a unidade do INSS

  4. Assinatura do termo de compromisso

As pré-inscrições devem ser feitas até 21 de outubro de 2025, às 12h.

Acompanhe tudo sobre:EstágiosOportunidades de estágiosINSS

Mais de Carreira

Veja frase de 7 palavras que CEO usa quando está estressada no trabalho: 'Ajuda a pensar melhor'

Esses jovens deram um ‘salto’ em suas vidas profissionais e hoje comandam grandes empresas

Se você usa essas 5 frases com frequência, provavelmente é um bom ouvinte, diz psicólogo

Os hábitos que ajudaram autora famosa a alcançar sucesso: ‘Não me importo se sou inspiradora ou não’

Mais na Exame

Mundo

Reino Unido anuncia documento de identidade digital para combater trabalho irregular

Tecnologia

EUA avalia TikTok em US$ 14 bi e irrita investidores: 'assalto a céu aberto'

Inteligência Artificial

CoreWeave amplia contratos com OpenAI para até US$ 22,4 bilhões

Carreira

Veja frase de 7 palavras que CEO usa quando está estressada no trabalho: 'Ajuda a pensar melhor'