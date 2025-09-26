INSS abre pré-inscrição para estágio com bolsa de até R$ 1.125,69; veja como participar

Redação Exame
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10h23.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu o período de pré-inscrição para o seu programa nacional de estágio, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
As vagas são destinadas a estudantes de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas em todas as regiões do país. As pré-inscrições vão até as 12h do dia 21 de outubro de 2025 e devem ser feitas pelo site oficial do CIEE: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13597/detalhe
O processo seletivo é voltado para estudantes do ensino médio, técnico e superior, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
É necessário ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
As oportunidades são para jornada de 20 ou 30 horas semanais, com variação conforme o nível de ensino. Os valores da bolsa-auxílio também variam de acordo com a carga horária e o grau de escolaridade.
Estudantes do ensino superior podem receber até R$ 1.125,69, enquanto alunos do ensino médio ou técnico têm bolsas que podem chegar a R$ 694,36.
Além disso, todos os selecionados terão direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia presencial de estágio.
As vagas abrangem diferentes áreas de atuação dentro do INSS, como:
Atendimento ao público
Suporte a processos administrativos
Organização de documentos
Apoio aos setores de benefícios
O estágio proporciona vivência prática na administração pública federal, com oportunidade de aprender em um dos principais órgãos da seguridade social do Brasil.
O processo seletivo reserva:
30% das vagas para estudantes negros (pretos ou pardos)
10% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs)
A reserva será feita com base em autodeclaração dos candidatos.
O processo seletivo será feito de forma gradual e conforme a demanda das unidades do INSS. A inscrição não garante convocação imediata.
Veja as etapas:
Cadastro na plataforma do CIEE
Convocação por e-mail ou telefone, conforme disponibilidade de vagas
Entrevista com a unidade do INSS
Assinatura do termo de compromisso
As pré-inscrições devem ser feitas até 21 de outubro de 2025, às 12h.