STF inicia julgamento sobre prisão de principal suspeito de fraudes no INSS

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira, 26, o julgamento em plenário virtual da prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, determinada pelo ministro André Mendonça no último dia 11. Mendonça já votou pela manutenção da medida, mas os demais ministros ainda não se manifestaram.

Apontado pela Polícia Federal como peça central em um esquema de fraudes com descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS, Antunes está preso desde 12 de setembro. Segundo a PF, suas empresas atuavam como intermediárias financeiras de entidades associativas e movimentaram milhões em recursos suspeitos.

Julgamento no STF

O julgamento ocorre em plenário virtual, modelo em que cada ministro tem prazo para registrar seu voto sem necessidade de sessão presencial. A decisão deve definir se a prisão preventiva será mantida ou revogada.

Na quinta-feira (25), o empresário compareceu à CPI do INSS, no Senado, onde negou envolvimento nas fraudes e disse que suas empresas prestaram apenas serviços regulares. Ele afirmou que sua prisão foi fundamentada “em mentiras”.

Acusações e defesa

De acordo com a PF, Antunes seria sócio de dezenas de empresas, que receberam R$ 53,5 milhões de associações sindicais e entidades relacionadas. Investigações também apontam que ele mantinha vínculos com servidores do INSS, atuando como lobista e usando suas companhias para lavagem de dinheiro.

Apesar disso, em depoimento à CPI, ele negou as acusações:

“Sou um empreendedor nato e não tenho qualquer relação com governos, seja ele municipal, estadual ou federal”, disse.

Bens e viagens no radar da PF

Um relatório sigiloso da PF listou 11 carros de luxo ligados a Antunes — entre eles, quatro Porsches e quatro BMWs — além de três motocicletas. Outra planilha registra 40 viagens internacionais entre 2023 e 2024, principalmente para Europa e Estados Unidos.

Os investigadores destacaram ainda a compra de uma casa nos EUA e a proximidade de uma viagem ao exterior pouco antes da deflagração da Operação Sem Desconto, fatores interpretados como risco de fuga.