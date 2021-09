Estude inglês com a nova série viciante da Netflix: Clickbait

Talita Oliveira, da Companhia de Idiomas

No final de agosto, a minissérie Clickbait foi lançada pela Netflix e deixou muita gente viciada. O suspense traz a história de Nick Brewer, um fisioterapeuta e pai de família que é raptado e tem sua vida ameaçada.

O que sabemos? Se o vídeo dele que foi postado na internet for assistido por mais de 5 milhões de pessoas, Nick morre. O que não sabemos ao assistir? Se Nick é culpado ou não e quem está por trás do suspense eletrizante que se passa ao longo dos oito episódios.

Se você gosta de séries investigativas e cheias de reviravoltas, com certeza vai curtir.

Ficou curioso sobre o título? Clickbait é um termo utilizado para se referir a uma tática que faz com que as pessoas cliquem em conteúdos enganosos e sensacionalistas, gerando tráfego para os sites que o utilizam. Literalmente, a palavra bait significa isca.

Assista ao trailer para saber mais:

Agora, pratique seu inglês conectando algumas palavras e suas definições:

Metadata Catfishing Kidnapping Bingeable Fast-paced Mind-blowing

Extremely exciting or surprising ( )

Taking a person away illegally by force, usually in order to demand money in exchange for releasing them ( )

Happening very quickly ( )

Easy to watch in large quantities ( )

The practice of pretending on social media to be someone different, in order to trick or attract another person ( )

Information that is given to describe or help you use other information ( )

O vocabulário que você acabou de conferir pode te ajudar a conversar sobre a série em inglês. Ótima forma de praticar com entretenimento.

Veja exemplos com o vocabulário do exercício:

Metadata is something important to locate characters of the show.

Catfishing is a kind of cybercrime that will be important for the story.

There’s a kidnapping that you will only fully understand when you finish the series.

The show is bingeable, you’ll probably watch it very fast.

The story is fast-paced, because it’s a thriler. It’s also mind-blowing, you can’t imagine what’s coming.

Confira as respostas em ordem: 6, 3, 5, 4, 2, 1

E aí, já assistiu ou colocou na sua lista? Sem spoilers, mas com certeza você não espera o final dessa história.

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

