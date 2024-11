IA ajuda candidatos a enviar 1.000 currículos em horas

AIHawk é a mais nova ferramenta de inteligência artificial que está mudando a forma como muitos candidatos se aplicam para empregos no LinkedIn, mas, como várias outras soluções de IA, o uso vem acompanhado de riscos. Criada em agosto por Federico Elia, um jovem italiano de 23 anos, a ferramenta automatiza o envio de candidaturas para vagas que usam a função "easy-apply" do LinkedIn. Segundo Elia, a ideia surgiu após ele concluir seu curso e perceber que o processo de busca por uma vaga de engenheiro de software era tedioso e demorado. Decidido a agilizar o processo, Elia desenvolveu o AIHawk, que tem chamado a atenção de usuários em todo o mundo. A reportagem é do Business Insider.

A ferramenta funciona de forma simples e prática: o usuário ajusta filtros de preferência como nível de cargo, localização e palavras-chave de descrição, e então a IA aplica automaticamente para várias vagas. Em poucas semanas, Elia relatou ter conseguido enviar mais de mil candidaturas, obtendo diversas entrevistas em resposta. Desde que foi publicado no GitHub, AIHawk já foi "favoritado" mais de 20 mil vezes, atraindo usuários e gerando uma comunidade ativa no Telegram com mais de 6 mil membros, onde candidatos compartilham experiências, dicas de currículo e resultados das entrevistas.

IA nas candidaturas de emprego

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e a escassez de vagas em várias áreas, especialmente na tecnologia, ferramentas de automação como AIHawk têm atraído a atenção de candidatos que buscam otimizar seu tempo e aumentar as chances de serem notados. Recentemente, muitos trabalhadores nos Estados Unidos relataram dificuldades para encontrar emprego, e uma pesquisa revelou que as oportunidades no setor de tecnologia caíram quase 20% desde 2018.

AIHawk é apenas uma das muitas ferramentas de IA voltadas para ajudar em candidaturas. Similar ao LazyApply, que oferece um serviço similar para múltiplas plataformas de emprego mediante uma taxa única, AIHawk se destaca por ser gratuito. No entanto, o uso da ferramenta exige algum conhecimento em programação, já que a instalação requer familiaridade com a linguagem Python.

Contudo, os usuários relatam problemas na precisão das informações inseridas no currículo pelo AIHawk. Algumas versões da ferramenta, por exemplo, adicionavam qualificações que os candidatos não possuíam, o que poderia gerar problemas caso os currículos fossem verificados pelas empresas.

Futuro da automação no LinkedIn

Apesar dos benefícios em termos de agilidade, o uso de ferramentas de automação como AIHawk no LinkedIn levanta dúvidas sobre a conformidade com as políticas da plataforma. O LinkedIn possui regras que proíbem o uso de softwares de terceiros que realizem scraping ou automatizem atividades, mas não comentou diretamente se o AIHawk infringe essas diretrizes. O próprio Elia enfrentou restrições em sua conta no LinkedIn em setembro, após a ferramenta ganhar notoriedade, mas o motivo exato não foi especificado pela plataforma.

No entanto, o risco de uso inadequado permanece. Para evitar problemas legais, Elia colocou um aviso na página do AIHawk no GitHub, destacando que a ferramenta foi criada apenas para fins educacionais e encorajando os usuários a respeitarem os termos de serviço das plataformas onde aplicam.