Coaching personalizado no trabalho? Conheça o novo benefício do LinkedIn

As tendências no local de trabalho geralmente começam nas empresas de tecnologia da Costa Oeste dos EUA, com os hábitos de algumas companhias na Califórnia chegando ao resto do mundo um tempo depois.

Uma equipe do Financial Times visitou visitou Seattle e São Francisco no início do mês e relataram que além das tradicionais ofertas de alimentos e bebidas, viram no LinkedIn algo realmente novo.

A diretora de pessoal, Teuila Hanson, informou que a companhia decidiu oferecer coaching individual para todos os funcionários - em vez de apenas os pacotes geralmente caros para executivos seniores ou nomes em crescimento na estrutura da empresa.

"Estamos oferecendo coaching a todos os funcionários porque sabemos que todos podem se beneficiar de um lugar seguro para receber orientação prática e personalizada sobre tópicos complexos — coisas como como navegar em uma dinâmica de equipe difícil ou superar a síndrome do impostor. Vemos o coaching personalizado como mais do que uma vantagem — é um investimento estratégico que ajuda os funcionários a desenvolver as habilidades necessárias para prosperar", falou ao FT.

Teuila ressalta que “todos os nossos empregos estão mudando, mesmo que não estejamos mudando de emprego". Desde 2015, as habilidades para empregos evoluíram em 25%, e espera-se que mudem em impressionantes 65% até 2030 devido ao aumento da IA ​​generativa. Esses dados são do LinkedIn.

Os funcionários que se inscrevem são recomendados a ter uma meta clara ou um problema específico no qual desejam trabalhar. Eles respondem algumas perguntas específicas sobre suas metas e estilo de aprendizagem, e podem escolher a melhor combinação entre uma seleção de coaches - reais, não robôs.

Se esse benefício para funcionários for ampliado para outras corporações — e os primeiros sinais no LinkedIn forem muito encorajadores —, então em breve pode haver muitos novos clientes para grandes para coaches.

Enquanto isso, Teuila relata que: "Nossos funcionários pelo mundo estão realmente animados com o benefício e aqueles que passaram pelos primeiros grupos dizem que foi inestimável. E estou animada em ver que em todos os níveis da organização — desde que o lançamos há alguns meses, 80% dos que se inscreveram são colaboradores individuais."