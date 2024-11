Ex-engenheira de metaverso de Zuckerberg assume divisão de robôs da OpenAI

A engenheira Caitlin “CK” Kalinowski, ex-líder da iniciativa de óculos de realidade aumentada Orion na Meta, foi contratada pela OpenAI para comandar os esforços da empresa em robótica e hardware de consumo. O anúncio foi feito por Kalinowski nesta quarta-feira, 6, em suas redes LinkedIn e X.

Em sua nova função, Kalinowski deve liderar o desenvolvimento de projetos em robótica e parcerias que expandam a presença de IA no mundo físico. A movimentação indica que a OpenAI, conhecida pelo seu popular chatbot ChatGPT, planeja uma incursão mais ambiciosa no setor de hardware.

O ingresso de Kalinowski coincide com a recente parceria da OpenAI com o ex-executivo da Apple Jony Ive, famoso pelos icônicos designs do iMac e iPhone, que também está colaborando para o desenvolvimento de um dispositivo de IA para a startup.

No mesmo dia do anúncio, a OpenAI revelou um investimento de US$ 400 milhões na startup de robótica Physical Intelligence, sediada em São Francisco. Avaliada em US$ 2,4 bilhões, a empresa busca aplicar modelos avançados de inteligência artificial para viabilizar robôs de uso geral no mundo físico.

Entre os investidores estão figuras como Jeff Bezos, fundador da Amazon, e empresas de capital de risco como Thrive Capital e Lux Capital.

Experiência em tecnologia de ponta e hardware

Antes de ingressar na OpenAI, Kalinowski ocupou por mais de dois anos o posto de chefe de hardware na Meta, liderando o desenvolvimento dos óculos de realidade aumentada Orion, conhecidos internamente como Project Nazare.

Caitlin “CK” Kalinowski

Divulgados em setembro, os óculos foram apresentados como os mais avançados em realidade aumentada até então.

Em sua carreira, Kalinowski também atuou por mais de nove anos na Oculus, empresa de VR adquirida pela Meta, e anteriormente passou quase seis anos na Apple, onde contribuiu para o design do MacBook Pro e Air.

O primeiro dia de trabalho de Kalinowski na OpenAI foi na terça-feira (5), segundo publicação em sua página do LinkedIn.