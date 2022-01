Hotmart: unicórnio vai abrir 600 vagas no Brasil e no mundo em 2022

Após dobrar equipe em 2021, a Hotmart planeja continuar crescendo em 2022 e projeta mais de 600 vagas de emprego abertas.

Quer dar um up na sua carreira? Conheça o curso preparatório para certificação CFP da EXAME.

As oportunidades são internacionais e para o Brasil, com cerca de 100 postos para o mundo e o restante distribuído nos estados de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

A empresa já começou a contratar: no momento, são cerca de 50 vagas abertas para os times de customer experience, produto, tecnologia e marketing.

A empresa fundada em 2011 vale mais de US$ 1 bilhão e tem mais de 490 mil produtos cadastrados na sua plataforma, atendendo a mais de 30 milhões de usuários em 188 países. Hoje, o negócio é um ecossistema para a criação e venda de conteúdos digitais como cursos online, ebooks, podcasts entre outros formatos.

Atualmente, a empresa tem mais de 1.500 funcionários. Foram 900 contratados apenas em 2021.

No ano, estão previstos programas para estágio, jovem aprendiz e ainda focadas na contratação de pessoas com deficiência e desenvolvedores.

Confira as posições abertas no site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.