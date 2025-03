5 profissões para quem ama barcos

Para aqueles que têm uma paixão por barcos, o mercado de trabalho oferece diversas oportunidades que permitem aliar esse interesse a uma carreira profissional.

A seguir, apresentamos cinco profissões relacionadas ao mundo náutico, detalhando suas funções, áreas de atuação, cursos de especialização e médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Engenheiro Naval

Responsável pelo projeto, construção e manutenção de embarcações e estruturas marítimas. Atua no desenvolvimento de navios, plataformas de petróleo e outras estruturas flutuantes, garantindo eficiência, segurança e conformidade com as normas técnicas. Pode trabalhar em estaleiros, empresas de navegação, indústria offshore e consultorias especializadas.

Cursos de especialização: Graduação em Engenharia Naval ou Engenharia Mecânica com ênfase em sistemas marítimos. Pós-graduações em áreas como hidrodinâmica e materiais compósitos podem ser diferenciais.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 12.000 mensais

2. Marinheiro

O marinheiro opera e mantém embarcações, auxiliando na navegação, manuseio de cargas e segurança a bordo. Suas funções variam conforme a categoria, podendo incluir tarefas de convés, máquinas ou serviços gerais. Eles trabalham em empresas de transporte marítimo, turismo náutico, plataformas offshore e marinas.

Cursos de especialização: Para atuar na área é necessário formação específica em escolas de marinha mercante ou cursos técnicos de operações marítimas. Certificações como STCW (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) são essenciais.

Média salarial: R$ 2.500 a R$ 4.000 mensais, a depender da senioridade e do tempo de atuação na empresa

3. Capitão de Embarcação

O capitão é o comandante da embarcação, responsável pela navegação, segurança da tripulação e passageiros, além da gestão operacional durante as viagens. Ele trabalha em companhias de navegação, cruzeiros marítimos de lazer, embarcações de carga e plataformas offshore.

Cursos de especialização: Formação superior em Ciências Náuticas ou cursos específicos de habilitação marítima. Experiência prévia como oficial de náutica é geralmente requerida.

Média salarial em São Paulo: R$ 15.000 a R$ 25.000 mensais

4. Técnico em Manutenção de Embarcações

O que faz: Este profissional realiza a manutenção preventiva e corretiva de sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos das embarcações, garantindo seu pleno funcionamento e segurança.

Área de atuação: Estaleiros, marinas, empresas de transporte marítimo e oficinas especializadas.

Cursos de especialização: Cursos técnicos em mecânica naval, eletrotécnica ou mecatrônica. Certificações específicas de fabricantes de motores marítimos podem ser um diferencial.

Média salarial em São Paulo: R$ 3.500 a R$ 6.000 mensais

5. Designer Náutico

Cria projetos estéticos e funcionais de embarcações, considerando aspectos como ergonomia, hidrodinâmica e materiais. Trabalha em conjunto com engenheiros para desenvolver barcos que aliem beleza e performance. Atua em estúdios de design, estaleiros, fabricantes de iates e consultorias especializadas.

Cursos de especialização: Graduação em Design Industrial com especialização em design náutico. Conhecimentos em softwares de modelagem 3D e hidrodinâmica são importantes.

Média salarial: R$ 4.000 a R$ 8.000 mensais

Por que escolher essa área?

O setor náutico no Brasil apresenta perspectivas promissoras, impulsionadas por um extenso litoral e crescente demanda por transporte marítimo e turismo náutico.

Inovações tecnológicas, como o uso de materiais avançados e sistemas de propulsão sustentáveis, estão transformando a indústria, exigindo profissionais atualizados e especializados. Estes por sua vez, conseguem boas oportunidades salariais a medida que se capacitam e se tornam atrativos para o mercado de trabalho

Além disso, desafios como a sustentabilidade ambiental e a necessidade de modernização das infraestruturas portuárias também abrem espaço para novas oportunidades e desenvolvimento de carreira.

Curiosidades sobre o trabalho em barcos

Quem sonha em trabalhar embarcado, deve saber que esse tipo de tarefa geralmente traz algumas peculiaridades. Em algumas profissões, os trabalhadores chegam a ficar meses nos barcos, isolados da família e trabalhando todos os dias. Por outro lado, quando chegam em terra firme também ficam um período significativo descansando.

Outro ponto interessante é a variedade de ambientes. Os profissionais podem atuar desde pequenas embarcações de lazer até gigantescos navios de carga ou plataformas de petróleo. Além disso, a cultura marítima tem peculiaridades próprias. Trabalhar a bordo envolve tradições e códigos de conduta específicos, enriquecendo a vivência profissional.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as oportunidades profissionais ligadas ao mundo dos barcos é essencial para quem busca alinhar paixão e carreira. Além disso, o setor náutico desempenha um papel estratégico na economia brasileira, oferecendo empregos especializados e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e sustentável do país.