5 formas de lidar com críticas no ambiente de trabalho

Receber críticas no ambiente de trabalho pode ser desafiador, mas é essencial para o crescimento profissional. Aqui estão cinco maneiras eficazes de lidar com críticas, baseadas em informações compiladas pela Forbes:

1. Seja aberto

O primeiro passo para se beneficiar das críticas é estar aberto a elas. Ouça ativamente o que está sendo dito e reserve um tempo para absorver as informações. Não conclua imediatamente que a pessoa está contra você; em vez disso, assuma que ela está sendo honesta e tem boas intenções. Mesmo que o feedback não seja muito delicado, isso não significa que seja para magoar. Reafirme o feedback para confirmar que ambos estão na mesma página. Isso lhe dará mais tempo para processá-lo e garantir que o compreendeu corretamente. Agradeça a pessoa por fornecer o feedback.

2. Considere sua linguagem corporal

Esteja atento à sua linguagem corporal. Certifique-se de descruzar os braços e manter contato visual. Respire devagar para reduzir seu nível de estresse e dar às suas emoções uma chance de se acalmarem antes de responder. Tente manter sua linguagem corporal aberta e os ombros relaxados. Lidar com críticas pode ser desafiador, e uma linguagem corporal aberta fará você se sentir menos defensivo.

3. Faça perguntas esclarecedoras

Depois de entender o feedback, faça perguntas para esclarecer os pontos. Você concorda com o feedback ou ele foi uma completa surpresa? Lembre-se de que esta é uma conversa bidirecional, e é sua responsabilidade controlar a discussão. Algumas perguntas possíveis incluem:

Qual é o contexto?

Você poderia me dar um exemplo?

O que você sugere que eu faça de forma diferente daqui para frente?

4. Agende um acompanhamento

Planejar uma conversa de acompanhamento demonstrará ao seu chefe que você ouviu o feedback e está sério sobre melhorar seu desempenho. Desenvolva etapas de ação para resolver a questão de forma estratégica e compartilhe-as nesta reunião. Esta é uma ótima oportunidade para desenvolver um relacionamento adicional com seu gerente e fazer com que ele se sinta um parceiro no processo. Também é um excelente fórum para oferecer um contra-argumento racional se houver elementos do feedback com os quais você discordou. Ao expor seu ponto de vista sem raiva ou defensividade, ajudará a outra parte a entender sua perspectiva.

5. Compartilhe o feedback

Encontre um mentor, colega ou conselheiro e compartilhe o feedback com ele. Essa abordagem é uma boa maneira de obter uma perspectiva diferente de alguém cuja opinião você confia. Pergunte se ele acha que o feedback é preciso. Você também pode usar esta oportunidade para confirmar que não está sendo muito duro consigo mesmo. Cultivar uma cultura de feedback no local de trabalho é saudável.

Se você é especialmente sensível a receber críticas, pode querer determinar por quê. Pode ser uma questão de ajustar seu diálogo interno para combater a falta de autoconfiança ou percepções de inadequação. Considere a fonte dos comentários. É alguém cuja opinião você respeita? Eles estão interessados em ajudar você a se desenvolver ou apenas criticando? De qualquer forma, mantenha a calma, foque nos fatos e siga em frente. As críticas no trabalho podem ser uma bênção disfarçada. Use-as para melhorar e elas podem se tornar suas melhores aliadas.