3 perguntas comuns na entrevista de estágio e como respondê-las

Conseguir um estágio é um passo importante na sua trajetória profissional, mas as entrevistas podem gerar ansiedade e incertezas. Estar preparado para as perguntas mais frequentes ajuda a se destacar e mostrar ao recrutador que você está pronto para a oportunidade. Aqui estão três perguntas comuns em entrevistas de estágio e algumas dicas sobre como respondê-las da melhor maneira.

1. Fale sobre você

Essa pergunta, embora pareça simples, é uma das mais desafiadoras. Muitas pessoas ficam sem saber por onde começar ou acabam repetindo informações que já estão no currículo. A chave para responder bem é focar nos seus objetivos profissionais e nas experiências que têm relação direta com o estágio.

Ao falar sobre você, comece com uma breve introdução sobre seu histórico acadêmico e interesses. Logo em seguida, faça a conexão com a vaga. Se você está buscando um estágio em marketing, por exemplo, mencione suas experiências em projetos de comunicação, eventos ou até atividades extracurriculares que tenham lhe proporcionado conhecimento prático. O importante é mostrar como suas habilidades e experiências podem contribuir para a empresa e como o estágio é parte da sua estratégia de crescimento profissional.

Exemplo de resposta:

“Sou estudante de administração e sempre tive interesse pela área de marketing digital. Durante a faculdade, participei de projetos de extensão focados em campanhas de redes sociais, onde pude aplicar meus conhecimentos e melhorar minhas habilidades de comunicação. Acredito que este estágio será uma oportunidade de aprofundar meu conhecimento prático e contribuir com a equipe de marketing da empresa.”

2. Por que você quer trabalhar para esta empresa?

Essa pergunta exige que você mostre ao recrutador que fez sua lição de casa. Antes da entrevista, pesquise a empresa, entenda sua missão, valores e cultura. Identifique pontos em comum entre seus interesses e o que a empresa oferece.

Ao responder, demonstre como você se identifica com os objetivos da empresa. Isso vai além de dizer que é "uma ótima empresa" ou que você quer "aprender mais". Tente conectar seu interesse pela área de atuação com o que a empresa representa no mercado, mencionando projetos específicos ou iniciativas que chamaram sua atenção.

Exemplo de resposta:

“Eu sempre admirei o trabalho que a empresa realiza na área de sustentabilidade, especialmente no desenvolvimento de produtos com menor impacto ambiental. Como estudante de engenharia ambiental, é uma grande oportunidade para mim contribuir com uma empresa que valoriza a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, expandir meu conhecimento prático em um ambiente inovador.”

3. O que você espera deste estágio?

Os recrutadores querem saber se você tem expectativas realistas sobre o estágio e se está interessado em aprender. Nesta pergunta, evite falar sobre o estágio como um simples passo na sua carreira, focando apenas no futuro. Mostre que você está comprometido com o aprendizado e desenvolvimento pessoal.

Fale sobre o que espera adquirir em termos de conhecimento e habilidades durante o estágio. Mostre que você quer se envolver com a equipe, colaborar em projetos reais e que vê o estágio como uma oportunidade para se preparar melhor para o mercado de trabalho.