3 coisas para fazer quando não souber responder uma pergunta na entrevista de emprego

Durante uma entrevista de emprego, pode haver momentos em que você se depara com uma pergunta para a qual não tem uma resposta imediata. Nessas situações, é essencial manter a calma e abordar a questão de maneira estratégica. Aqui estão três coisas que você pode fazer quando não souber responder a uma pergunta na entrevista de emprego, segundo especialistas ouvidos pela CNBC:

1. Repita ou reformule a pergunta

O primeiro passo é repetir ou reformular a pergunta para o entrevistador, garantindo que você entendeu corretamente o que está sendo perguntado. Às vezes, a dificuldade em responder pode estar relacionada à forma como a pergunta foi formulada ou ao fato de você não ter captado totalmente o que o entrevistador deseja saber. Repetir a pergunta também lhe dá um tempo extra para pensar na resposta.

Exemplo: "Então, se eu entendi corretamente, você está perguntando sobre um momento em que eu lidei com uma situação complexa de análise de dados, certo?"

2. Traga um tópico relacionado

Se você ainda não tem uma resposta direta para a pergunta, tente redirecionar o entrevistador para um tópico relacionado em que você tenha experiência. Isso demonstra que, mesmo que você não tenha exatamente a experiência mencionada, possui habilidades e conhecimentos que podem ser aplicados à situação.

Exemplo: "Eu entendo que você está perguntando sobre uma experiência específica com análise complexa de dados para um cliente. Embora eu não tenha feito isso exatamente, organizei e consolidei dados para um projeto durante meu estágio em [nome da empresa], o que envolveu muitas das mesmas habilidades."

3. Mostre disposição para aprender

Se você realmente não tiver nenhuma experiência relacionada ao que foi perguntado, transforme a situação em uma oportunidade para mostrar sua disposição e entusiasmo para aprender. Deixe claro que, embora ainda não tenha realizado a tarefa específica, você está animado com a possibilidade de adquirir essa habilidade e entende a importância dela para o papel que deseja desempenhar.

Exemplo: "Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conduzir um processo complexo de análise de dados, mas estou muito ansioso para desenvolver e demonstrar essas habilidades. Entendo que isso é uma parte importante do trabalho, e estou entusiasmado com a oportunidade de aprender e me aprimorar nessa área."

Ao seguir essas estratégias, você demonstra ao entrevistador que é capaz de lidar com situações desafiadoras de maneira positiva e proativa, e que está verdadeiramente comprometido com o sucesso na posição para a qual está se candidatando.