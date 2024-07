10 profissões para quem quer trabalhar com celebridades

9. Estilista

O que as celebridades vestem muitas vezes é analisado mais de perto do que suas performances na tela ou no palco. Alguém com um olhar apurado que possa ajudar as celebridades a se vestirem para os holofotes no tapete vermelho ou para fotos com fãs adoradores é essencial para qualquer celebridade que queira permanecer na lista

10. Planner de pedidos de casamento

Quando as celebridades decidem fazer o pedido de casamento aos seus parceiros, muitas vezes precisam de ajuda para criar a proposta perfeita. Um planner de pedidos de casamento trabalha para garantir que cada detalhe do momento seja impecável e inesquecível. Esta profissão envolve planejamento meticuloso, coordenação com diversos fornecedores e a capacidade de transformar a visão romântica dos clientes em realidade.

Por que você deve conhecer essas profissões