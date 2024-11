Grupo Panvel lança programa para contratar profissionais acima de 50 anos

“Depois da aposentadoria, eu senti falta de ser uma vida dinâmica e não queria ser uma pessoa parada. Eu sou uma pessoa que não paro, eu adoro o público, amo vender e me comunicar com as pessoas”, afirma Maria Helena Soriano da Silva, de 69 anos, consultora de atendimento da Panvel, rede de farmácias que faz parte do Grupo Panvel, que engloba também a distribuidora de medicamentos Dimed e o laboratório farmacêutico Lifar.

Maria trabalha entre idas e vindas há mais de 10 anos na Panvel e é nesse perfil que o Grupo Panvel quer apostar. A partir deste mês o Grupo Panvel lança o programa permanente Geração 50+, voltado à contratação de profissionais com mais de 50 anos. A iniciativa visa promover a inclusão e o desenvolvimento contínuo desse público, oferecendo acompanhamento constante, treinamentos focados em inclusão digital e capacitação específica para o aprimoramento das atividades no negócio.

O Geração 50+ vai oferecer inscrições contínuas para todas as vagas abertas, sem limite de idade, e um processo seletivo inclusivo que abrange triagem, entrevistas e etapa de admissão.

“O programa reforça o compromisso do Grupo Panvel com a valorização da experiência e diversidade geracional em nossos times. Profissionais com mais de 50 anos trazem uma riqueza de experiências que fortalecem a cultura da empresa e contribuem para o crescimento sustentável da companhia”, afirma Lívia Moraes, diretora de Cultura, Pessoas e ESG do Grupo Panvel.

Como funcionará o programa?

O programa vai além da contratação, proporcionando um acompanhamento especializado nos primeiros 30 e 90 dias, além de treinamento e capacitação profissional. “A Panvel dará suporte ao desenvolvimento a longo prazo desses profissionais, oferecendo oportunidades de crescimento na carreira”, diz Moraes.

De acordo com dados do Pew Research Center, profissionais com 50 anos ou mais apresentam diversas vantagens para as empresas. A taxa de rotatividade (turnover) desse grupo é menor em comparação com as gerações mais jovens, o que demonstra maior fidelidade e estabilidade no ambiente corporativo.

“Trabalhar após a aposentadoria, não é apenas pelo dinheiro, é pelo valor do trabalho e de me sentir útil com o próximo”, afirma Maria Helena, consultora de atendimento da Panvel.

Além do engajamento, a expectativa é que o número de profissionais acima de 50 anos aumente progressivamente no Brasil.

“A participação da população idosa no total da população brasileira era de 11,3% em 2012 e chegou em 2022 a 15,1%, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua)”, afirma Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE.

Não seria um problema ter profissionais mais velhos no mercado, se a população idosa permanecesse na força de trabalho, afirma o analista. Porém, dados do IBGE mostram que 38% do total de pessoas fora da força de trabalho (pessoas que não trabalham e não procuram emprego) era composta por pessoas idosas - por outro lado, pessoas entre 18 e 24 anos representavam 10,6%.

“Com a população envelhecendo, as empresas e organizações deverão estimular condições de permanência de profissionais mais experientes no mercado.”

Como se inscrever?

Os candidatos interessados nas vagas do Grupo Panvel devem acessar a plataforma Gupy e indicar a área de atuação de seu interesse (Corporativo, Logística, Farmácias, Call Center ou Laboratório) no momento da inscrição. O processo seletivo inclui triagem das candidaturas, entrevistas com a equipe de RH e gestores, seguido da etapa de admissão.