Nasa oferece prêmio de quase R$ 18 milhões para quem resolver este desafio

Em tempos de dólar alto, uma boa notícia: a Nasa está procurando um profissional que consiga resolver um desafio com um prêmio de US$ 3 milhões (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual).

Há mais de 50 anos, a agência espacial enfrenta problemas para lidar com resíduos humanos. A ideia é que o profissional escolhido consiga minimizar o impacto ambiental e garantir a saúde dos astronautas em missões espaciais, como as do novo programa Artemis.

O manejo de resíduos humanos, como fezes e urina, é uma questão complexa desde as primeiras missões espaciais da Nasa. Durante a histórica viagem à Lua em 1969, a agência já enfrentava dificuldades em lidar com os dejetos dos astronautas.

Naquela missão, cerca de 69 bolsas de resíduos foram deixadas na superfície lunar. Além disso, a gravidade zero no espaço torna o descarte e o armazenamento desses resíduos ainda mais complicados. Sem uma solução adequada, eles podem flutuar e criar um ambiente insalubre nas naves, colocando em risco a saúde dos astronautas.

Com o avanço do programa Artemis e a expectativa de retorno à Lua em 2024, a Nasa vê a resolução deste problema como uma prioridade. A agência espacial americana destaca a urgência em encontrar métodos sustentáveis e eficientes para o tratamento dos resíduos, não apenas nas missões lunares, mas também em futuras viagens a Marte — e além.

Do conceito à prática: as duas etapas do desafio

O “Luna Recycle Challenge” é dividido em duas etapas principais, cada uma com foco em uma abordagem distinta para lidar com os resíduos espaciais:

Prototype Build Track : nesta etapa, os participantes devem desenvolver protótipos que transformem resíduos sólidos em recursos úteis, como materiais recicláveis ou compostos que possam ser reutilizados nas missões espaciais.

: nesta etapa, os participantes devem desenvolver protótipos que transformem resíduos sólidos em recursos úteis, como materiais recicláveis ou compostos que possam ser reutilizados nas missões espaciais. Digital Twin Track: a segunda etapa foca na criação de sistemas virtuais, ou "gêmeos digitais", que simulem o processo de reciclagem em solo lunar, permitindo testar e otimizar as soluções de maneira eficiente.

As soluções propostas terão aplicação tanto no ambiente espacial quanto na Terra, potencializando o desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem e contribuindo para a sustentabilidade global.

A participação é aberta a pessoas de qualquer parte do mundo, sem a necessidade de formação especializada, permitindo a inclusão de estudantes e grupos de diversas áreas do conhecimento.

Inscrições abertas até 30 de janeiro de 2025

As inscrições para o desafio estão abertas até o dia 30 de janeiro de 2025, e os interessados podem se inscrever através do site oficial da Universidade do Alabama, que coordena o concurso.

Além do desafio relacionado ao manejo de resíduos humanos, a Nasa também anunciou o “South Pole Safety Challenge”, voltado para soluções que garantam a segurança dos astronautas durante a missão Artemis III, prevista para 2026. Este desafio oferece prêmios de até R$ 265 mil para ideias inovadoras que ajudem a mitigar os riscos associados à exploração do Polo Sul Lunar.

Para participar, acesse o site da Universidade do Alabama.