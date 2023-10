Vagas para profissionais 50+: Nestlé, Solar Coca-Cola e outras empresas com oportunidades de emprego

O etarismo é uma pauta que está sendo considerada em muitos programas de inclusão corporativa, mas ainda há muito no que avançar: 48% das organizações contam com programas relacionados à diversidade geracional, mas, cerca de 70% das organizações contrataram muito pouco ou nenhum profissional com mais de 50 anos, contingente representante de apenas 5% das contratações dos últimos dois anos.

Esses dados são do estudo “Etarismo e inclusão da diversidade geracional nas organizações” realizado pela Robert Half, consultoria global de soluções em talentos, em parceria com a Labora, startup que promove inclusão produtiva com diversidade geracional, em junho deste ano, por meio de questionário online com 258 empresas de diferentes portes.

Apesar deste cenário, o estudo traz uma boa notícia: aproximadamente 10% das companhias estão investindo em treinamentos dedicados à diversidade geracional para suas equipes de recrutamento, buscando alterar essa situação.

O Grupo Pereira, a Môre Talents for Tech, Nestlé e Solar Coca-Cola, estão buscando essa diversidade atraindo profissionais mais sêniors, por meio de treinamentos e vagas para profissionais 50+. Veja como participar:

Empresa certificada com boas práticas contra o etarismo tem mais 2000 vagas

O Grupo Pereira, que hoje tem mais de 17.000 colaboradores em 6 estados e no Distrito Federal, mantem uma política permanente de contratação e retenção de pessoas 50+. Hoje o Grupo Pereira tem cerca de 2000 vagas abertas em diversas cidades no Brasil.

Todas as vagas abertas para os escritórios e para as mais de 100 unidades da empresa (supermercados, atacados, farmácias, restaurantes) podem ser ocupadas por pessoas mais velhas.

“Pessoas 50+ representam hoje mais de 12% do quadro de funcionários da companhia. As boas práticas em relação a esse público fizeram com que o Grupo Pereira fosse a primeira varejista do país a ganhar o selo internacional Certified Age Friendly Employer (CAFE), que atesta as boas práticas contra o etarismo,” afirma Paulo Silva, diretor de Gente & Gestão do Grupo Pereira.

Para se candidatar, acesse o site do Grupo Pereira.

Môre oferece treinamento para profissionais 50+ migrarem de carreira

Todas as vagas abertas da Môre Talents for Tech, empresa dedicada a desenvolver projetos de produtos ou serviços digitais inovadores, são considerados perfis diversos e a idade 50+ é um dos fatores que está na meta de diversidade do ano da empresa, tanto que a empresa desenvolveu o “Môre Educação para 50+”.

O programa tem como foco pessoas 50+ que pretendem fazer uma migração de carreira e será oferecida formação em métodos, processos, ferramentas para atuar em design de produto digital.

“A ideia é oferecer uma formação específica em Design de Produto Digital para profissionais com já um background de outras carreiras, mas que queiram migrar, focado no público 50+. A previsão de início é para dezembro,” diz Léo Xavier, fundador da Môre.

Para acompanhar a seleção, acesse o site da Môre.

Vagas de emprego para a área comercial da Nestlé

A Nestlé lançou nesta segunda-feira, 2, o programa “Experiência que Faz Bem” com oportunidades efetivas de trabalho para pessoas com mais de 50 anos atuarem na área de vendas e atendimento ao cliente em lojas próprias da companhia espalhadas pelo Brasil.

Nessa etapa, a iniciativa de contratação e desenvolvimento prevê mais de 20 vagas, com possibilidade de aumento de acordo com a demanda e a necessidade em operações físicas de vendas de Nespresso, KitKat Chocolatory, Dolce Gusto NEO e Empório Nestlé.

Durante os primeiros três meses, as pessoas contratadas terão acesso a uma trilha de desenvolvimento que conta com treinamentos, programas específicos de desenvolvimento e acesso à plataforma People Match, que conecta colaboradores e colaboradoras com oportunidades de acordo com seus interesses e habilidade para atuarem em novos projetos dentro da empresa.

Com o novo projeto, a Nestlé vai amplificar a diversidade geracional da organização que, atualmente, conta com 10% de pessoas colaboradoras nessa faixa etária -- enquanto a média do mercado gira em torno de 3% a 5%.

“Acreditamos no poder da inclusão no mercado de trabalho, por isso, atuamos para eliminar as barreiras que impedem o acesso às novas possibilidades para pessoas de todas as idades. Em 2019, começamos a abrir vagas temporárias para pessoas com mais de 60 anos ativarem nossas promoções corporativas no varejo e, agora, além do nosso quadro atual avançamos para novas contratações efetivas”, diz Helen Andrade, head de diversidade e inclusão da Nestlé Brasil.

As candidaturas para as vagas existentes e para o banco de talentos podem ser feitas até 20 de outubro por meio da página oficial do programa.

Vagas de trabalho para o programa “Plano Verão” da Solar Coca-Cola

A Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, assumiu desde 2020 o compromisso de aumentar a sua Inclusão e Diversidade e deu início, em março de 2021, ao movimento #EuIncluo, que visa promover, de maneira estratégica e efetiva, a cultura da inclusão e diversidade, propiciando um ambiente de trabalho diverso, seguro, saudável e inclusivo. O foco prioritário é nas questões de gênero, pessoas com deficiência, raça, LGBTQIA+ e gerações 50+.

“Considerando essa política, todas as vagas da companhia estão abertas para as pessoas 50+, inclusive podem participar do processo seletivo para 735 vagas nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país,” diz Emiliana Albanaz, diretora de RH da Solar Coca-Cola.

As vagas fazem parte do “Plano Verão”, programa anual de contratações temporárias que visa reforçar a operação da Solar até o mês de dezembro, período em que há um aumento na demanda por bebidas durante a estação mais quente do país.

As vagas do Plano Verão estão distribuídas entre 16 estados de atuação da empresa. Há oportunidades para auxiliar de entrega, auxiliar de expedição, motorista de entrega, promotor de vendas, entre outros. A duração do trabalho é de 30 a 90 dias, com possibilidade de efetivação.

Como requisitos, as pessoas candidatas ao cargo de motorista devem ter ensino médio completo, possuir CNH na categoria D e experiência na função. Já para as funções de auxiliar de entrega e de expedição, o único requisito é possuir ensino fundamental completo. Além disso, todos as pessoas que se candidatarem devem ter idade acima de 18 anos.

Os interessados podem se inscrever por meio da plataforma Gupy.