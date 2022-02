Grupo Natura & Co abre seu primeiro programa de estágio

Após integração com a Avon e The Body Shop, o grupo Natura & Co abriu seu primeiro programa de estágio com 80 vagas no Brasil e distribuídas pelas três marcas e a Aesop.

Inspirado no programa tradicional da Natura, a nova versão mantém a meta mínima de contratação de 50% de pessoas negras.

Mariana Talarico, diretora de Cultura e Desenvolvimento Organizacional de Natura &Co para América Latina, comenta que o programa continua com o objetivo de gerar impactos positivos para o mundo.

“Por isso, um dos compromissos prioritários de Natura &Co é promover diversidade e inclusão com ações afirmativas em todos os nossos processos, incluindo os programas de porta de entrada da nossa organização, como é o programa de estágio”, afirma.

Agora com novo formato, os estudantes terão a oportunidade de conhecer todas as marcas do grupo, mas com jornadas de aprendizagem unificadas.

Para participar do processo, é necessário ser estudantes universitário com formação prevista entre julho de 2023 e 2024. Não há qualquer restrição de idade, perfil técnico, curso ou idioma.

É necessário ter disponibilidade para estagiar nas fábricas ou escritórios da companhia por seis horas.

O processo seletivo será totalmente online e as inscrições ficam abertas até 18 de fevereiro pelo site da 99 jobs.

