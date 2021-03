Grupo da Raízen e Femsa abre seu primeiro programa de estágio

O Grupo Nós, joint venture entre a Raízen e o Femsa Comercio, abre nesta quarta-feira, 10, as inscrições para seu primeiro programa de estágio.

Desenvolva as habilidades mentais mais valorizadas nas entrevistas de emprego. Acesse agora

A proposta do programa é o crescimento conjunto entre os jovens e a empresa, que tem o propósito de se aproximar de clientes e facilitar seu dia a dia. O grupo quer liderar o mercado brasileiro de lojas de conveniência e pretende inaugurar 500 pontos de venda nos próximos três anos, entre lojas Shell Select e OXXO.

Segundo Rodrigo Patuzzo, CEO do Grupo Nós, o objetivo da empresa é ser referência para novos talentos que chegam no mercado.

"Aposto em programas de estágio e valorizo muito as empresas que oferecem um plano estruturado de crescimento profissional para os estudantes que estão começando suas carreiras”, afirma ele.

O grupo procura por pessoas cursando o penúltimo ou o último ano do ensino superior, com conclusão entre junho de 2022 e janeiro de 2023. Serão 17 vagas de estágio nas áreas de Finanças, Comercial, Expansão, Supply Chain, Operações, RH, Franquias, Marketing e Digital.

As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro, Campinas e Cajamar. E o salário será de até R$ 1.517, com benefícios como vale refeição, vale transporte e assistência médica.

O processo será 100% online e os candidatos precisam mandar um vídeo de até três minutos respondendo perguntas dos recrutadores. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março pelo site.