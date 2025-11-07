Graduado em administração? Veja os cargos menos óbvios (e bem pagos)

Por muito tempo, o curso de Administração foi associado apenas a cargos clássicos como gerente, coordenador ou analista. Mas o cenário mudou. A digitalização das empresas, a expansão de novos mercados e a valorização das competências estratégicas abriram espaço para uma nova geração de cargos bem pagos em administração — muitos deles pouco conhecidos, mas altamente rentáveis.

Segundo o relatório Robert Half Salary Guide 2025, áreas como estratégia digital, sustentabilidade corporativa e gestão de dados estão entre as que mais crescem em demanda e remuneração para profissionais com perfil administrativo. Isso mostra que, para quem tem formação em Administração, o leque de oportunidades é muito mais diverso — e lucrativo — do que se imagina.

Os cargos bem pagos em administração deixaram de estar restritos ao ambiente corporativo tradicional. Hoje, quem domina gestão, finanças, inovação e tecnologia pode atuar em setores de ponta, como healthtechs, agronegócio digital, venture capital e ESG.

De acordo com o levantamento da Glassdoor (2024), a remuneração média para administradores em funções estratégicas ultrapassa R$ 15 mil mensais, chegando a R$ 40 mil em cargos executivos. Mas há funções emergentes, especialmente em inovação e dados, que já pagam tanto quanto — ou até mais — mesmo sem o título de “diretor”.

Entre os exemplos de cargos bem pagos em administração, estão:

Head de Operações Digitais (COO Digital): coordena processos em empresas que operam com automação e IA.

Gestor de ESG e Sustentabilidade: cria políticas ambientais, sociais e de governança; Business Partner de Dados: conecta a área de analytics às estratégias de negócios.

Chief Growth Officer (CGO): lidera crescimento e inovação, unindo marketing e gestão — cargo que se tornou tendência em startups.

Gestor de Venture Capital ou Private Equity: administra investimentos em empresas em expansão.

Esses cargos mostram que a formação em administração é uma porta de entrada para posições estratégicas e altamente remuneradas — desde que o profissional saiba se adaptar às novas dinâmicas do mercado.

A base sólida do curso de administração — com disciplinas que vão de economia e finanças a comportamento organizacional e análise de dados — forma profissionais versáteis. E essa versatilidade é o que permite alcançar cargos bem pagos em administração, mesmo fora das trajetórias convencionais.

Nos últimos anos, os cursos mais atualizados incorporaram temas como transformação digital, big data e inteligência artificial, preparando os estudantes para liderar processos de inovação e tomada de decisão baseada em dados.

Durante a graduação, o aluno desenvolve três competências essenciais para disputar os melhores postos do mercado:

Visão estratégica: entender como diferentes áreas de uma empresa se conectam e impactam o desempenho geral. Capacidade analítica: interpretar dados para tomar decisões assertivas e orientar negócios complexos. Liderança adaptativa: gerir equipes em ambientes híbridos e multiculturais, cada vez mais comuns nas grandes corporações.

Esses pilares são o alicerce de carreiras em alta — e explicam por que tantos administradores estão migrando para funções híbridas entre gestão, tecnologia e finanças.

Para acelerar a ascensão, cursos complementares em temas como finanças corporativas, análise de dados e inovação estratégica fazem diferença. Além disso, a experiência prática — via estágios, projetos de consultoria e programas de trainee — amplia a compreensão de mercado e prepara para desafios reais.

O mercado de trabalho para administradores vem se reinventando rapidamente. Setores que antes não eram foco da profissão agora concentram alguns dos cargos bem pagos em administração mais disputados.

Entre as áreas de destaque estão:

Tecnologia e inovação: administradores liderando squads e projetos de IA.

Saúde e biotecnologia: gestão de operações e novos modelos de negócios.

Agronegócio digital: uso de dados e sustentabilidade como diferencial competitivo.

Educação e economia criativa: novos formatos de gestão e monetização de conteúdo.

Esses segmentos valorizam o administrador que entende o equilíbrio entre performance financeira, propósito e impacto — uma combinação essencial na nova economia.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.