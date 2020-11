GPA abre programa de estágio 2021 com salário de R$ 1.450

O GPA, grupo varejista dono do Pão de Açúcar, do Extra e do Assaí Atacadista, está com as incrições abertas para o seu programa de estágio 2021.

As vagas serão para estudantes de São Paulo que estudem nas áreas de Comunicação e Marketing, Comercial, Finanças, Inovação, Logística, Recursos Humanos, Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

A companhia não busca um curso específicos e aceita graduações no bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Os estudantes precisam ter a formação prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2023.

Para Camila Zanchim, gerente de Recursos Humanos do grupo, o varejo é uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho.

“O GPA é uma empresa que reúne algumas das marcas mais queridas e admiradas do setor, como o Extra e o Pão de Açúcar, possuindo uma atuação genuinamente multicanal e evoluindo continuamente no digital, o que permitirá ao estagiário vivenciar um ambiente desafiador, em constante mudança e em uma das maiores empresas do seu segmento no país”, afirma.

Os estagiários passam por uma trilha de desenvolvimento, com acompanhamento de seu aprendizado e estímulos para se tornarem protagonistas de sua jornada na empresa.

O programa tem bolsa auxílio de R$ 1.450 e benefícios como assistência médica, vale transporte, vale refeição, previdência privada e Gympass.

Os interessados podem se candidatar até o dia 24 de novembro pelo site.