Gerenciar robôs é a habilidade do futuro? Líder global diz que sim

No Fórum da Bloomberg em Cingapura, o ex-primeiro-ministro britânico Rishi Sunak explicou como orienta suas duas filhas adolescentes diante de um mercado em que a inteligência artificial avança sobre tarefas antes típicas de iniciantes.

Para ele, dominar IA e cultivar habilidades humanas será decisivo à medida que empresas aceleram a adoção de sistemas autônomos e substituem vagas iniciais por tecnologia As informações foram retiradas de Business Insider.

Dominar IA é urgente?

Sunak afirmou que considera “crítico” que jovens profissionais desenvolvam letramento em IA para não perder espaço para quem já domina essas ferramentas.

Ao mesmo tempo, disse orientar as filhas a reforçar capacidades essencialmente humanas, empatia, pensamento crítico e habilidade de questionar, que, segundo ele, continuarão sendo valiosas mesmo com a evolução dos sistemas autônomos.

A recomendação aparece num momento em que líderes de tecnologia alertam para a redução do número de vagas de entrada, especialmente em funções de escritório.

Sunak citou análises de economistas de Stanford e dados do LinkedIn ao comentar como competências híbridas — a combinação de domínio técnico com comunicação e raciocínio, tendem a definir quem se destaca no início da carreira.

Desde que deixou o governo em 2024, Sunak assumiu funções de aconselhamento em empresas como Microsoft, Anthropic e Goldman Sachs.

Por que aprender a gerenciar robôs?

A experiência, segundo ele, reforçou a convicção de que todos os profissionais, dos recém-formados aos executivos experientes, terão de aprender a gerenciar equipes de agentes de IA — softwares capazes de executar tarefas de forma autônoma.

Para Sunak, entender como dividir demandas, verificar resultados e supervisionar sistemas inteligentes será parte do cotidiano profissional “relativamente rápido”.

E jovens que chegam ao mercado precisarão demonstrar curiosidade permanente e capacidade de aprender, características que podem definir a trajetória em ambientes cada vez mais tecnológicos.

Sunak também defendeu que países avancem na adoção de IA com segurança, sem travar o ritmo de inovação. Para ele, regulações mais rígidas não devem substituir a cooperação entre governos e laboratórios responsáveis pelo desenvolvimento das tecnologias.

Ao orientar suas filhas, Sunak resume uma exigência que se torna central para qualquer área de atuação: dominar a linguagem da IA sem abrir mão de competências humanas que sustentam decisões, relações profissionais e liderança.

