Gerenciar robôs é a habilidade do futuro? Líder global diz que sim

Rishi Sunak conversou sobre IA e futuro do trabalho. (Chris J. Ratcliffe/Getty Images)
Redatora
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12h00.
No Fórum da Bloomberg em Cingapura, o ex-primeiro-ministro britânico Rishi Sunak explicou como orienta suas duas filhas adolescentes diante de um mercado em que a inteligência artificial avança sobre tarefas antes típicas de iniciantes.
Para ele, dominar IA e cultivar habilidades humanas será decisivo à medida que empresas aceleram a adoção de sistemas autônomos e substituem vagas iniciais por tecnologia As informações foram retiradas de Business Insider.
Sunak afirmou que considera “crítico” que jovens profissionais desenvolvam letramento em IA para não perder espaço para quem já domina essas ferramentas.
Ao mesmo tempo, disse orientar as filhas a reforçar capacidades essencialmente humanas, empatia, pensamento crítico e habilidade de questionar, que, segundo ele, continuarão sendo valiosas mesmo com a evolução dos sistemas autônomos.
A recomendação aparece num momento em que líderes de tecnologia alertam para a redução do número de vagas de entrada, especialmente em funções de escritório.
Sunak citou análises de economistas de Stanford e dados do LinkedIn ao comentar como competências híbridas — a combinação de domínio técnico com comunicação e raciocínio, tendem a definir quem se destaca no início da carreira.
Desde que deixou o governo em 2024, Sunak assumiu funções de aconselhamento em empresas como Microsoft, Anthropic e Goldman Sachs.
A experiência, segundo ele, reforçou a convicção de que todos os profissionais, dos recém-formados aos executivos experientes, terão de aprender a gerenciar equipes de agentes de IA — softwares capazes de executar tarefas de forma autônoma.
Para Sunak, entender como dividir demandas, verificar resultados e supervisionar sistemas inteligentes será parte do cotidiano profissional “relativamente rápido”.
E jovens que chegam ao mercado precisarão demonstrar curiosidade permanente e capacidade de aprender, características que podem definir a trajetória em ambientes cada vez mais tecnológicos.
Sunak também defendeu que países avancem na adoção de IA com segurança, sem travar o ritmo de inovação. Para ele, regulações mais rígidas não devem substituir a cooperação entre governos e laboratórios responsáveis pelo desenvolvimento das tecnologias.
Ao orientar suas filhas, Sunak resume uma exigência que se torna central para qualquer área de atuação: dominar a linguagem da IA sem abrir mão de competências humanas que sustentam decisões, relações profissionais e liderança.
