Futuro do trabalho: 3 pontos em que a inteligência artificial será decisiva

As incertezas sobre o futuro do trabalho podem permear com frequência os pensamentos dos profissionais da atualidade. Embora seja considerada uma tecnologia do futuro, ela está cada vez mais presente em diferentes cenários.

No mercado de trabalho, a tendência é que ela ocupe cada vez mais espaço. De acordo com a pesquisa CX Trends da Zendesk, 75% das empresas planejam aumentar os investimentos em IA e automação nos próximos anos. A estimativa é que sejam injetados, anualmente, US$ 4,4 trilhões nesse setor.

Esse cenário está criando a necessidade de análises mais profundas sobre os impactos da IA no futuro do trabalho. E é isso que o relatório de tendências tecnológicas emergentes de 2024, do Future Today Institute, se propõe a fazer.

O documento, assinado pela pesquisadora Amy Webb, explica com que rapidez a IA revolucionará os negócios e de que maneiras. Em sua visão a inteligência artificial será aplicada com objetivos diferentes: na otimização da eficiência no back office e na na elevação da produtividade e desempenho.

No primeiro cenário, a IA surge como um apoio à força humana, realizando as tarefas operacionais, por exemplo. Com isso, cria-se uma cultura de inovação, à medida que os funcionários são realocados para tarefas mais estratégicas, criativas ou complexas que a IA não pode realizar facilmente.

Já no segundo cenário, o relatório lança luz para um novo modelo de gestão, que se adapta à supervisão de equipes híbridas de humanos e máquinas, que precisa ter um olhar direcionado para as necessidades específicas desse novo time.

Mas afinal, em quais pontos líderes e gestores realmente poderão ver os resultados da implementação da IA? Amy Webb aponta três pontos focais.

Maior produtividade e eficiência

Com a implementação de IA em back-office e core business, funções operacionais podem resultar em ganhos exponenciais de produtividade, eficiência superior e redução de custos.

Tomada de decisão aprimorada baseada em dados

A IA fornecerá aos líderes empresariais informações prévias, insights inacessíveis, análises preditivas e riscos de avaliações para informar a estratégia e o planejamento.

Diferenciação competitiva

Soluções empresariais personalizadas de IA apresentam oportunidades para desenvolver plataformas proprietárias, hiperespecializadas, ferramentas e novos modelos de negócios que podem diferenciar uma organização das concorrentes.

