Estas são as ações para buscar ‘20% de lucro dormindo tranquilo’, segundo analista

“Você não vai ganhar uma ‘porrada’ de 50%, mas pode ganhar uns 20% dormindo tranquilo”.

Foi assim que o analista Felipe Miranda, co-CEO da Empiricus Research, recomendou duas ações no evento BTG Summit 2024. Para ele, esses dois papéis do Ibovespa “são investimentos difíceis de se perder dinheiro”.

Ou seja: Felipe Miranda não se refere a oportunidades de lucros “explosivos” e que carregam alto risco. No caso dessas duas ações, são empresas:

Extremamente sólidas;

Resilientes;

Com bom histórico de resultados; e

Capazes de entregar lucros consistentes sem que o acionista perca o sono.

Um outro ponto em comum entre as duas empresas é a área de atuação. Ambos os papéis são bancos consolidados que, na visão de Miranda, podem se beneficiar do cenário atual de queda dos juros, com o aumento do interesse dos investidores pelo mercado de ações.

E, na verdade, esse movimento já está acontecendo.

Uma das ações recomendadas por Miranda valorizou 39% nos últimos 12 meses e a outra entregou impressionantes 85% – 3 vezes mais que o Ibovespa – no mesmo período.

Veja bem: foram retornos atraentes mesmo com papéis mais estáveis na carteira. É claro que essas valorizações já passaram. Infelizmente, não dá para voltar atrás e lucros passados não são garantia de retornos futuros.

Mas, como estima o analista, quem se posicionar agora nesses papéis ainda pode embolsar bons lucros tranquilamente.

Este banco é sólido, está barato e é uma ‘ação para qualquer clima’

Mas, afinal, quais são essas ações? O papel que disparou 3 vezes mais que o Ibovespa nos últimos 12 meses é o banco BTG Pactual (BPAC11).

Felipe Miranda destaca que um dos grandes destaques do “bancão” é o retorno sobre patrimônio líquido (ROE). No 4T23, o indicador chegou a 23,4%, um patamar bastante atrativo no setor e que superou as projeções do banco.

Não é à toa que, para Matheus Spiess, também analista da Empiricus Research, o BTG Pactual é uma “ação para qualquer clima”:

“Esse desempenho reforçou a visão de BPAC11 como um ativo resistente a diferentes conjunturas (“all weather stock”).

Para 2024, a perspectiva de continuação no ciclo de redução das taxas de juros favorece a recuperação do setor de mercado de capitais, potencializando o desempenho das diversas áreas do banco”, afirmou.

Mas como dito anteriormente, o BTG Pactual não é o único que pode entregar lucros de até 20% com tranquilidade, na visão de Felipe Miranda.

O outro banco recomendado pela Empiricus Research também tem resultados atrativos e uma boa perspectiva de retornos para o acionista.

Esta é uma das 10 melhores ações para comprar em março

Esta outra ação recomendada pela Empiricus Research é de um banco com alta qualidade de execução, principalmente em relação a alguns de seus pares.

Ele se destaca devido à solidez, bom histórico de resultados e ótimo potencial de gerar renda extra por meio do pagamento de dividendos.

Para ter ideia, os analistas estimam um dividend yield de até 5,4% para o banco neste ano e, portanto, ele se destaca como uma das principais “apostas” para ter em carteira no cenário atual.

Isso porque, além de ter fundamentos bem promissores, o patamar de preço do banco está abaixo do que, de fato, ele vale. Portanto, quem incluir os papéis agora na carteira pode embolsar lucros sem precisar roer as unhas.

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus