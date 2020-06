Fundador do Reddit se demite e pede por substituto negro

O cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, anunciou nesta sexta-feita, 5, que está deixando o conselho da empresa — e pediu que seu substituto seja um negro.

“Estou fazendo isso por mim, pela minha família e pelo meu país”, disse Ohanian em vídeo publicado em seu perfil do Twitter. “Estou dizendo isso como um pai que precisa ser capaz de responder sua filha negra quando ela perguntar ‘o que você fez?’.”

O executivo é casado com Serena Williams, a tenista número 1 do mundo pela Associação Feminina de Tênis, com quem tem uma filha de 2 anos.

Além do pedido por uma pessoa negra no conselho, Ohanian anunciou que vai doar seus ganhos futuros com as ações da empresa para a comunidade negra, começando com uma doação de 1 milhão de dólares para o fundo do atleta Colin Kaepernick.

I co-founded @reddit 15 years ago to help people find community and a sense of belonging.⁰ It is long overdue to do the right thing. I’m doing this for me, for my family, and for my country. — Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) June 5, 2020

O cofundador disse que acredita que uma renúncia também pode ser um ato de liderança por pessoas em posições de poder. “A todos que estão lutando para consertar nossa nação quebrada: não parem”, escreveu ele.

Seu posicionamento nesta sexta acontece enquanto os Estados Unidos registram protestos há mais de uma semana pela morte de Georde Floyd, em Minneapolis, durante abordagem policial. Um dos oficiais foi filmado com o joelho no pescoço do homem, que alertava que não conseguia respirar.

Nas manifestações marcadas por conflitos com a polícia, a população protesta contra o racismo e pede o fim da violência policial contra negros. O movimento pede que os policiais que abordaram Floyd sejam responsabilizados por seu assassinato.