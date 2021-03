Fundação oferece bolsas de estudo para MBA em Cambridge e em Harvard

A Boustany Foundation, uma fundação suíça dedicada à promoção do talento jovem, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para MBA em duas das melhores universidades do mundo: Harvard e Cambridge.

As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship são oferecidas a cada dois anos para os programas de MBA das duas instituições. As inscrições para 2022 já estão abertas e vão até 15 de maio de 2022 (para Cambridge) ou 31 de maio de 2021 (para Harvard).

A bolsa cobre US$ 51.100 anuais das taxas do programa de Harvard (num total de US$ 102,2 mil pelos dois anos) e £ 30 mil das taxas do programa de Cambridge (que só tem um ano). Além disso, as despesas de acomodação e viagens relacionadas ao estágio ficam sob a responsabilidade da Fundação Boustany.

Como se candidatar às bolsas de estudo para MBA

Para participar, candidatos devem apresentar uma trajetória de mérito, excelente desempenho acadêmico e nunca ter feito um programa de MBA. Embora a candidatura seja aberta a pessoas de qualquer parte do mundo, candidatos de descendência libanesa terão prioridade.

Parece que você tem muito tempo, mas não é bem assim. Isso porque para candidatar-se, você tem que ter sido aceito por uma das duas instituições:

– Harvard MBA: Harvard Business School (dois anos)

– Cambridge MBA: Judge Business School (um ano)

Para concorrer às bolsas, é necessário enviar CV (com foto), pontuação no GMAT e carta de aceitação da universidade para o e-mail admissions@boustany-foundation.org. Uma lista de candidatos pré-selecionados será chamada para entrevistas com membros da fundação.

Como contrapartida, os bolsistas selecionados devem fazer um estágio não remunerado de dois meses junto à Fundação Boustany. Os projetos são variados e estão relacionados às atividades da fundação ou de seus parceiros, e as despesas de viagem e alojamento durante o estágio serão cobertas pela fundação.

Sobre a fundação Boustany

Ao longo dos anos, a fundação participou de inúmeros projetos, incluindo a construção de um Holiday Home e a manutenção de uma creche para crianças deficientes, apoiando a pesquisa de novos medicamentos farmacêuticos, contribuindo para a educação, cuidados e proteção de crianças contra violência e abuso.

Este conteúdo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.