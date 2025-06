'Finja que você é…': por que esse é um dos comandos mais poderosos no ChatGPT

Entre os milhares de prompts que circulam nas redes, um deles se destaca pela simplicidade e potência: “Finja que você é…”. Três palavras que, quando usadas com intenção, desbloqueiam uma das capacidades mais impressionantes do ChatGPT — a de assumir personalidades, profissões e perspectivas distintas para gerar respostas sob medida.

Na prática, trata-se de um convite para que a inteligência artificial assuma um papel específico. E isso muda tudo. Com esse comando, o ChatGPT deixa de ser uma ferramenta genérica de respostas e passa a operar como um consultor, mentor, redator, advogado, terapeuta, investidor ou qualquer outro especialista que o usuário deseje.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Um comando, múltiplos papéis

“Finja que você é um professor universitário de economia e explique inflação para um aluno de 15 anos.”

“Finja que você é um diretor de marketing e analise essa campanha com um olhar estratégico.”

“Finja que você é um investidor-anjo e avalie essa ideia de negócio.”

“Finja que você é um recrutador sênior e critique este currículo.”

Esses são exemplos reais de como o prompt pode ser usado para mudar o ponto de vista, a linguagem e o nível de profundidade da resposta. A IA se adapta ao novo papel com base no treinamento de bilhões de dados e textos, oferecendo uma resposta mais contextualizada, coerente e útil.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Simulação inteligente

Ao simular um papel, o ChatGPT não está apenas “brincando de faz de conta”. Ele reorganiza sua base de conhecimento, ajusta a linguagem e filtra o raciocínio conforme o perfil solicitado. O resultado é uma resposta mais focada, que economiza tempo e evita rodeios.

Isso é especialmente útil em momentos de indecisão ou quando se busca múltiplas visões sobre um mesmo problema. Por exemplo: ao pedir à IA que pense como um advogado, depois como um executivo e, por fim, como um consumidor, o usuário pode tomar decisões mais equilibradas e bem informadas.

A chave está na especificidade

Quanto mais detalhado o comando, mais eficaz será a resposta. Dizer apenas “finja que você é um professor” é um começo, mas “finja que você é um professor de história especializado em Roma Antiga, explicando a queda do império para alunos do ensino médio” vai entregar algo muito mais direcionado.

E o melhor: o comando pode ser combinado com outros objetivos. Você pode pedir, por exemplo, que a IA finja ser um mentor de carreira e escreva um plano de desenvolvimento de habilidades; ou que atue como um roteirista de cinema e crie uma cena dramática com base em um briefing.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.