A Expo CIEE, evento gratuito de trabalho jovem da América Latina, marca o seu retorno ao modelo presencial e volta a abrir as suas portas ao público entre os dias 12, 13 e 14 de setembro. O evento pretende receber 60 mil pessoas no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo.

Os visitantes contam com 40 mil oportunidades de estágio e aprendizagem no ‘Espaço Vagas CIEE’ e, caso seja localizada uma vaga de acordo com o perfil e nível escolar de um dos processos seletivos públicos abertos, a pessoa será encaminhada para realizar a prova online nas salas disponíveis no espaço.

As novidades do evento

Para realizar uma imersão no mundo do trabalho, os estudantes e jovens poderão acessar diferentes espaços nesta edição.

Será possível participar da área “Vocação Profissional” com teste do Instituto Ayrton Senna, “Construindo o seu LinkedIn” em que a Inteligência Artificial irá orientar o visitante para a construção do perfil e ainda tirar uma foto profissional para usar na plataforma.

Na “Simulação de Entrevista” haverá tanto testes presenciais com psicólogos quanto no formato virtual com a Inteligência Artificial do software da ONG WadhWany Foundation.

A Arena de Robótica abre espaço para o visitante levar seu robô e promover batalhas, em que cada oponente terá que estourar o balão do outro. O vencedor ganha a disputa da chave e pode levar R$ 3 mil em prêmios ao final dos embates do dia. Além disso, os visitantes terão oportunidade de conhecer as tecnologias e projetos do mundo da robótica no “Espaço Maker” e participar de oficinas com materiais não convencionais.

Também estarão presentes no evento a Van do CATE (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), que dará suporte na emissão da carteira de trabalho digital e contará com vagas em aberto da Prefeitura de São Paulo, e Carreta do Governo do Estado de São Paulo, unidade móvel que disponibilizará cursos focados na área de Inteligência Artificial.

Como chegar ao evento?

Os visitantes terão acesso a transfer gratuito partindo da estação de metrô Portuguesa-Tietê até o Pavilhão Amarelo, do Expo Center Norte. Serão disponibilizados 10 veículos para o trajeto entre às 08h30 e às 18h30.

Diversidade presente

Todas as palestras contarão com intérprete de libras, os visitantes com deficiências ocultas poderão utilizar um adesivo com girassóis na credencial (ação opcional) e a Expo CIEE contará com espaço de descompressão para os visitantes com espectro autista.

Como participar?

Para participar da feira, os interessados deverão realizar a inscrição gratuita no portal da CIEE e fazer o download do aplicativo “Expo CIEE”.