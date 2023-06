Expert em Metaverso: leia projetos de alunas do curso de EXAME Academy

Um dos preceitos dos cursos de EXAME Academy, braço da EXAME para formações livres e MBA, é a de ensinar fazendo. Nessa toada, os alunos são incentivados a montar projetos para colocar os conhecimentos à prova. Os melhores projetos ganham visibilidade fora do ambiente educacional.

Vide o caso dos três melhores projetos executados pela turma mais recente do curso Expert em Metaverso. Leia a seguir uma série de perguntas e respostas feitas às alunas Elizabeth Kurth, Ester Stroligo e Iracema Guimarães. Clique no título de cada projeto para ler o material na íntegra.

Sobre o que foi o seu projeto?

Meu projeto, Alfabetização no Metaverso, é um projeto de educação que está sendo desenvolvido através da gamificação do processo de alfabetização e, por isso, foi todo direcionado para resolver uma dor que as escolas públicas estão sofrendo.

Atender justamente os estudantes da educação básica, que mesmo frequentando a escola não estão alfabetizados. Muitos, por conta da pandemia, que isolou esses estudantes exatamente no início da alfabetização e outros por dificuldade de aprendizagem, que o sistema brasileiro não se atualizou e não consegue atender a demanda da inovação tecnológica.

Ainda continuamos numa sala de aula, com carteiras enfileiradas, com um professor em frente a um quadro, dando aula para mais de 30 alunos, que têm interesses diversos e formas de aprender diferenciadas.

Eu estou atuando na escola pública, sou supervisora e professora, tenho contato diário com os estudantes deste momento, e constato, que temos uma quantidade enorme, cerca de 18% dos nossos estudantes, estão frequentando a escola todos os dias, porém não conseguem acompanhar o conteúdo por não estarem alfabetizados.

Este não é um problema só da minha escola, este é um grave problema de todas as escolas de ensino fundamental da educação pública de todo o Brasil.

Quais foram as principais dificuldades encontradas?

Dificuldade para elaborar o projeto de Alfabetização no Metaverso, não encontrei nenhuma, como tenho muita experiência em alfabetização, foi fácil desenvolver uma metodologia, utilizando a gamificação como forma de aproximação dos estudantes para qual leciono, acompanho esta geração e percebo que o foco de interesse deste grupo é totalmente voltado para os games.

Minha dificuldade atual é encontrar investidores para o desenvolvimento do jogo. Meu objetivo é transformar o processo de alfabetização, num processo divertido para o estudante, que ele possa aprender de forma interativa e imersiva, avançando fases e ganhando recompensas. Como normalmente são os games que essa geração passa horas jogando.

Você aplicou o projeto?

Infelizmente ainda não. Mas eu tenho um ideal para cumprir, tenho convicção que posso, com este jogo, solucionar uma dor que todas as prefeituras e escolas públicas precisam resolver. Paralelo ao processo de alfabetização, o game também terá missões para solucionar os desafios socioambientais, tão necessário nos dias de hoje. Para realizar este ideal, me aliei a duas colegas do curso Expert em Metaverso, estamos formando uma startup e buscando investidores para o desenvolvimento do projeto.

Qual o maior aprendizado que você teve no curso Expert em Metaverso?

Primeiramente, foi conhecer melhor o Metaverso, que são ambientes imersivos e interativos, e compreender que nestes ambientes é possível desenvolver um jogo de alfabetização.

Segundo, foi participar de um curso com pessoas de todo o país, que mesmo se relacionado de forma virtual, promoveu amizades incríveis e fomentou ações, para juntos construirmos uma comunidade que vem crescendo a cada dia, que é a COMETABR.

Gostaria de deixar um feedback?

Para mim, ter participado do curso Expert em Metaverso me motivou a desenvolver uma ideia que eu, como educadora, gostaria de ter solucionado há alguns anos.

Creio que se eu estivesse participando somente de formações relacionadas aos assuntos educacionais, não estaria vislumbrando essa grande oportunidade que surgiu a partir do curso.

Grata a Exame Academy, que fez eu me atualizar nas tecnologias e conhecer o metaverso.

Sobre o que foi o seu projeto?

O meu projeto é o Holy Land: UMA IMERSÃO NO UNIVERSO BÍBLICO

Neste metaverso o foco será a Bíblia cristã, o usuário poderá mergulhar nos ambientes bíblicos, conversar com os personagens, estudar e acrescentar conteúdo. Depois, podem jogar um jogo divertido para testar seus conhecimentos.

O objetivo é proporcionar uma vivência, até mesmo espiritual, e sair desta imersão com uma compreensão muito melhor do que é ser cristão e de quem é Jesus.

Atingir pessoas de todas as idades, independentemente de sua religião. A imersão será tão interessante que vai atrair curiosos do mundo inteiro.

Quais foram as principais dificuldades encontradas?

A principal dificuldade ainda é a falta de conhecimento geral sobre o que é o metaverso. Muitos associam o seu uso aos óculos VR e ao Meta (Facebook).

Outra dificuldade também é encontrar softwares que tenham bom desempenho do sistema, funcionalidade, proteção, além de não consumirem a memória RAM nem provocarem lentidão na experiência do usuário.

O ideal é que o metaverso possa ser acessado até mesmo pelo celular. E a terceira dificuldade é a conexão com a internet. Com a implementação do 5G será possível um pleno aproveitamento pois todos os metaversos funcionam online.

Você aplicou o projeto?

Eu já fiz algumas imersões em ambientes de vídeos 360ª de histórias bíblicas, com as crianças em que faço um trabalho na Comunidade Beira Rio, no Rio de Janeiro, e eles ficaram maravilhados, realmente a experiência é muito marcante e eles entendem melhor e contexto da história.

Mas o meu objetivo é receber um financiador para o projeto em metaverso que é mais amplo e ainda mais imersivo e interativo.

Qual foi o maior aprendizado que você teve no curso Expert em Metaverso?

O maior aprendizado foi que metaverso não é algo novo, mas tem se desenvolvido há mais de 15 anos. E entender que estamos migrando da web 2 para web 3, e que este processo não tem mais volta.

Por mais que o metaverso tenha altos e baixos, em uma questão de tempo ele será a nova ferramenta para se relacionar, comprar, trabalhar, estudar e até para se tratar. Ele jamais vai substituir a vida real, os encontros presenciais e passeios ao ar livre, mas será um novo modo de acessar a internet.

Gostaria de deixar algum feedback?

Através do curso Expert em Metaverso da Exame Academy eu conheci pessoas com o mesmo objetivo e interesse e assim surgiu a Comunidade Metaverso Brasil que começou com 30 pessoas e hoje tem mais de 200 integrantes.

O curso também me uniu a profissionais onde estamos desenvolvendo projetos em metaverso que concorrem em editais e recebem mentoria. Estas provavelmente serão futuras startups.

Portanto, eu tenho muito a agradecer à Exame Academy pela oportunidade e pelo time de professores que também foram muito empenhados.

Sobre o que foi o seu projeto?

O projeto foi sobre a criação de um Dicionário Ilustrado com NFTs inclusivos, com o objetivo de se criar um cômodo da casa personalizado, imersivo, interconectado, para ser a extensão da realidade do aprendiz de Português Língua Estrangeira em uma dimensão virtual, sendo um ambiente que conjuga a dimensão física e a virtual, gerando sentido de pertencimento.

A experiência imersiva com caráter social de inclusão e de recompensa motiva e envolve ainda mais o aprendiz de PLE, assim como a possibilidade de seu espaço ser visitado por seus colegas e proporcionar a troca de NFTs e experiências.

É um projeto inédito em PLE, que emprega o conceito de “aprender para ganhar e ganhar para aprender”, com a utilização de tecnologias imersivas e NFTs montados por um projeto social.

Você aplicou o projeto?

Ainda não está disponível no Spatial pois está em tratativas de desenvolvimento com o projeto social.

Qual foi o maior aprendizado que você teve no curso Expert em Metaverso?

O grande aprendizado do curso Expert em Metaverso, além das experiências interpessoais, foi poder imergir no novo universo do metaverso, com segurança, conhecendo cada detalhe e mais, que só podia ser ensinado pelo time de especialistas fantásticos da Exame Academy.

Gostaria de deixar algum feedback?

Assim como o metaverso, o curso foi um construir junto, somando-se experiências e descobertas, em um ambiente descontraído e sério ao mesmo tempo, onde a escuta sempre se fazia presente. Adorei!! Obrigada!!