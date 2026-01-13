Executivos revelam três hábitos que moldam líderes e aceleram carreiras

No ano de 2025, um jornalista entrevistou cerca de 80 executivos de alto nível, incluindo mais de 30 líderes de empresas da lista Fortune 500 e cerca de 20 CEOs ou fundadores, de nomes associados a marcas como Google, Microsoft, Amazon, Whoop e Olipop, para identificar padrões que diferenciam os que chegam ao topo.

Os relatos desses líderes confirmam que não existe fórmula secreta para o sucesso, mas emergem hábitos e comportamentos consistentes entre os executivos que se destacam, e que podem ser adotados por qualquer profissional que busca subir de nível na carreira. As informações foram retiradas da matéria original do Business Insider.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar.

1. Caminhos não convencionais não são exceção

Um dos principais padrões observados nas entrevistas foi que a trajetória até o topo raramente é linear. Muitos líderes não seguiram um percurso tradicional de cargos e títulos, pelo contrário, transitaram por áreas diferentes, enfrentaram demissões, mudanças de carreira ou pausas inesperadas.

Por exemplo, alguns executivos começaram suas carreiras como professor de escola, recepcionista do governo ou mesmo passaram por anos de desemprego antes de se reencontrarem profissionalmente.

A mensagem nesses relatos é que não é o título ou o caminho que define você, mas a habilidade de se comunicar e se reposicionar estrategicamente durante a jornada.

2. Disciplina contínua: hábito que diferencia líderes

Outro traço em comum entre esses líderes foi a disciplina rigorosa em rotinas de crescimento pessoal e profissional. Muitos deles investem tempo regularmente em aprendizado, leitura, desenvolvimento de habilidades e até cuidado com bem‑estar físico e mental, e veem isso como parte integrante de suas capacidades de liderança.

Esse tipo de disciplina vai além de trabalhar duro, trata‑se de comunicar, com clareza e consistência, onde você está investindo seu tempo e energia para evoluir.

Essa clareza, quando transmitida ao gestor ou à sua rede, ajuda a consolidar sua reputação como alguém com foco e visão, um elemento essencial para ser percebido como “pronto para liderar”.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann.

3. Coragem para arriscar e sair da zona de conforto

O terceiro grande aprendizado dos executivos foi a capacidade de assumir riscos calculados ao longo da carreira. Líderes entrevistados relataram momentos em que tomaram decisões ousadas, de fundar empresas durante a faculdade a enviar e‑mails inesperados para figuras influentes ou insistir em ideias não convencionais.

Mais importante do que evitar falhas, eles destacam que ações corajosas e comunicadas com clareza sobre os motivos e objetivos são muitas vezes o que cria novas oportunidades.

Ou seja, a habilidade de expressar suas ideias de forma assertiva, mesmo em situações desafiadoras, pode posicionar você como alguém que pensa à frente e conduz mudanças.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil.