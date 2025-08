Executiva do Walmart revela alerta número 1 que vê nos funcionários: ‘Ninguém vai contratá-los'

Na rotina corporativa, um comportamento pode ser fatal para o crescimento profissional: o pessimismo recorrente. Quem afirma é Donna Morris, vice-presidente executiva e diretora de Recursos Humanos do Walmart, responsável por liderar a experiência de mais de 2 milhões de funcionários da companhia desde 2020.

Segundo ela, pessoas com atitudes negativas frequentes – os chamados Debbie Downers – desmotivam suas equipes e sabotam sua própria trajetória. “Você sabe que eles vão aparecer e trazer o problema, nunca a solução”, disse ela ao CNBC Make It.

Com cases reais do mercado, EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança e gestão; clique aqui e garanta uma vaga

Para ela, esse tipo de perfil se opõe ao que líderes e empresas buscam hoje: profissionais com iniciativa, foco em soluções e capacidade de colaboração.

Uma opinião com lugar de fala

Antes de assumir o cargo atual no Walmart, passou 17 anos na Adobe, ocupando posições estratégicas de liderança. Nesses anos, identificou padrões comuns entre quem prospera nas organizações e quem estagna. O otimismo realista é um desses fatores determinantes.

Na prática, isso significa adotar uma postura propositiva com foco em soluções e espírito colaborativo – e não mascarar problemas com entusiasmo falso. Um comportamento negativo persistente, segundo ela, pode ser reflexo de desalinhamento com a cultura da empresa ou até um indicativo de que a pessoa está no lugar errado.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro

No atual cenário corporativo, profissionais que se destacam são aqueles que se colocam à disposição, assumem mais responsabilidades e têm iniciativa para resolver problemas, mesmo sem serem solicitados.

Veja o perfil de profissional que vale ouro

Morris destaca que o profissional que busca conhecimento, ajuda os outros e compartilha o que aprende tem mais chances de construir uma reputação sólida. “Pessoas que você vê realmente ajudando os outros [são] um sinal totalmente verde”, afirma.

A fala da executiva reforça uma tendência crescente entre lideranças contemporâneas: mais do que hard skills ou certificados, são as soft skills — empatia, colaboração, visão sistêmica — que moldam os profissionais do futuro. Entender esse novo código de conduta pode ser o que separa uma carreira comum de uma trajetória exponencial.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta uma vaga

Curso da EXAME e Saint Paul ensina habilidades em liderança

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui .

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO