Ex-funcionária da Apple conta segredo simples que chocou recrutadores

Aprender vários idiomas ou ter vasta experiência na área de atuação e estar sempre antenado são importantes para conseguir a sonhada vaga de emprego. Mas pode não ser o bastante. Se a ex-engenheira da Apple Sabrina Paseman pudesse dar apenas um conselho para quem deseja ser aprovado em uma entrevista de emprego ela diria: mostre que você sabe resolver problemas.

“As pessoas só querem resolver problemas em todos os aspectos de todos os campos”, afirmou Paseman ao site do Business Insider.

Paseman conta que, em sua entrevista para entrar na Apple, ela apresentou protótipos de um dispositivo médico que havia desenvolvido e analisou seus erros, pontuando o que poderia ter sido feito de diferente. Segundo ela, o fato de ter levado coisas “tangíveis” e de ter elencado os pontos positivos e negativos do projeto “surpreendeu” os recrutadores e foi fundamental para que fosse aprovada.

Durante a reunião do Conselho Consultivo de Políticas da Força de Trabalho Americana, o presidente da Apple, Tim Cook, disse que, para a empresa , a graduação não é a coisa que realmente deveria ser bem feita. Segundo ele, a Apple sempre busca “expandir os horizontes” na hora de recrutar seus funcionários.

Depois de trabalhar por cinco anos como engenheira de design de produtos da equipe do Mac, Paseman iniciou um projeto junto com outra ex-funcionária da Apple, o Fix The Mask, que ensina como tornar as máscaras cirúrgicas mais eficazes na proteção contra o covid-19.