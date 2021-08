Evento gratuito ensina a conseguir emprego no Canadá

Morar e trabalhar fora do Brasil é o sonho de muitos, mas torná-lo realidade pode ser um desafio. A falta de conhecimento sobre o mercado de trabalho no exterior acaba se tornando uma grande barreira.

A Semana da Empregabilidade no Canadá, realizada pela Seda Intercâmbios, é uma oportunidade conhecer melhor o cenário do mercado de trabalho do país e as formas de se mudar para lá.

O evento, que é gratuito, vai acontecer entre os dias 17, 18 e 19 de agosto.

No primeiro dia, serão apresentadas as oportunidades gerais de trabalho no país. No segundo, será a vez de abordar o mercado de TI, que está pujante por lá. No terceiro e último dia, o evento irá apresentar as demandas no setor de serviços, que também reserva muitas vagas.

Quem participar do evento, ainda irá concorrer a bolsas de estudos de até 60% em diversos cursos de instituições de cidades como Montreal, Toronto e Vancouver. No total, os descontos podem chegar a até CAD$ 10 mil.

Entre as instituições que estão oferecendo descontos estão a UCW (University Canada West), CCTB (Canadian College of Technology and Business), TSOM (Toronto School of Management) e Trebas Institute. Algumas dispensam testes de proficiência, podendo comprovar o nível do idioma na própria escola.

Há também programas que permitem visto de trabalho de meio período para o estudante e tempo integral para seu cônjuge, além escola pública para filhos menores de idade. Muitos oferecem o PGWP (Post-Graduation Work Permit), que é um visto com permissão de trabalho em tempo integral de até três anos após o término do curso.

Os programas variam de 31 semanas a até quatro anos. A promoção é válida até 28 de agosto.

As inscrições para a Semana de Empregabilidade podem ser feitas neste link.