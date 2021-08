Estas são as vantagens para a carreira de estudar negócios em Portugal

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

Portugal é um dos 10 destinos mais procurados por brasileiros, incluindo estudantes que querem fazer uma pós-graduação no exterior. Isso porque combinar um programa de especialização junto com um intercâmbio em um país acessível é uma das melhores formas de alavancar a carreira profissional – e Portugal é um excelente destino para isso.

A proximidade cultural com o Brasil e de conviver com pessoas que falam a mesma língua são parte das vantagens. Esses foram alguns dos motivos que levaram a brasileira Juliana Damasco a realizar o curso International Management (gestão internacional), com foco em empreendedorismo e inovação, na Católica-Lisbon, vinculada à Universidade Católica Portuguesa. A instituição oferece os programas de mestrado em inglês.

Ao escolher o curso, Juliana optou por um em que as aulas eram ministradas em língua inglesa, “esse foi um dos principais motivos que me fez escolher essa escola, eu queria dar o próximo passo com meu inglês”, explica.

Ela conta que escolheu a Católica-Lisbon por ser “a melhor em gestão, ela é muito conectada com o ambiente de inovação de startups e empreendedorismo”. Assim, Juliana pôde conciliar um curso de qualidade, experiência internacional e o conforto oferecido pelo país.

“Em Portugal, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em inglês e ao mesmo tempo me sentir em casa, porque em Lisboa eu me senti muito em casa”.

Mestrado na Católica-Lisbon

O mestrado International Management tem objetivo de discutir questões do mundo real com estudo de casos, para facilitar o envolvimento ativo com cenários de gestão internacional.

Juliana ingressou no mestrado em 2020, no meio da pandemia. Por isso, ela teve ensino híbrido, com disciplinas dadas de forma online e presencial, com aulas de manhã e de tarde.

A carga horária somada aos trabalhos e provas exigem dedicação do aluno, o que a estudante encarou como um desafio. “É puxado, você tem que se dedicar, sim, vale muito a pena”.

Uma das principais qualidades do programa foi a mistura de aulas de conteúdos mais analíticos e outras com foco criativo. “Tive aulas de finanças, estatísticas, economia, mas também de branding, de criação, inovação e empreendedorismo, então tive um mix dos dois lados”, conta.

Essa estrutura permitiu que ela adquirisse conhecimentos necessários para, no futuro, progredir na carreira da forma que desejar, “realmente me ofereceu tudo que precisava”.

Auxílio para progressão de carreira

O mestrado da Católica-Lisbon oferece um career advisor e atividades extras para auxiliar os alunos a planejarem a carreira. “Tive acesso a workshops para desenvolver minha marca pessoal e para melhorar minhas técnicas de negociação”, conta.

Esse complemento curricular tem objetivo desenvolver habilidades de soft skills, que, de acordo com Juliana, são “extremamente necessárias na hora de procurar um trabalho ou fazer uma entrevista”.

Experiência Internacional no currículo

Formada em publicidade e propaganda pela ESPM do Rio de Janeiro, Juliana tem um histórico amplo de experiências internacionais. Aos 17 anos, ela fez intercâmbio de inglês na Austrália, em Perth. Após a faculdade, fez uma pós em entretenimento na UCLA, em Los Angeles, um curso de International Business, em Miami, e atualmente trabalha na Alemanha.

Segundo ela, ter experiências internacionais é sempre bom para seu currículo se destacar. O mestrado na Católica-Lisbon foi fundamental para que ela pudesse enriquecer os próprios conhecimentos e ter mais autoconfiança.

“A partir do momento que me sinto mais confiante como profissional, isso reverbera e fica mais claro para os outros”, afirma. A experiência facilitou para que ela conseguisse o trabalho atual, em uma startup alemã.

Processo de admissão e bolsas de estudo na Católica-Lisbon

O processo de admissão para o mestrado é prático e exige apenas o envio de documentação. Entretanto, para conseguir uma das bolsas oferecidas, que chegam a 90% do valor do curso, é necessário ter uma preparação prévia.

“A principal questão não foi na hora de me aplicar mas toda a preparação por trás, o que você pode agregar no seu currículo para que consiga, por exemplo, uma bolsa de estudos, que é muito importante”, explica Juliana, que estudou com o desconto de 50%.

A Católica-Lisbon

Considerada uma Top European Business School, a Católica-Lisbon tornou-se referência na área de negócios nas últimas décadas e por isso é considerada uma das melhores Business Schools Europeias, de acordo com os rankings do Financial Times.

Para quem quiser conhecer melhor a Católica-Lisbon e os caminhos para fazer um Mestrado em Portugal, a escola de negócios participará da Feira Virtual de Pós-Graduações, que acontecerá no dia 02 de setembro. A iniciativa é realizada pelo QS Top Universities e as inscrições são gratuitas, que podem ser feitas através deste link.

"Brasileira conta como melhorar a carreira e realizar um mestrado em Portugal" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

