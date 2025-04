Este erro de contratação pode estar custando os melhores candidatos

Em processos seletivos, há um erro recorrente que pode estar minando silenciosamente o futuro da liderança nas empresas: descartar candidatos considerados "superqualificados".

O temor de que esses profissionais tragam expectativas salariais irreais, se entediem facilmente ou abandonem o cargo em pouco tempo tem levado muitas organizações a negligenciar justamente aqueles que poderiam liderar com mais eficácia. As informações foram retiradas de Inc.

Candidatos experientes: ameaça ou solução?

Ao descartarem candidatos superqualificados por receio de desajuste ou alta expectativa salarial, muitas empresas estão desperdiçando a chance de contratar líderes prontos para causar impacto imediato. A experiência, que deveria ser valorizada como diferencial estratégico, acaba sendo vista como obstáculo.

Esse movimento afasta talentos que poderiam elevar o nível das equipes, acelerar processos e fortalecer a cultura organizacional. Em um mercado competitivo, ignorar candidatos experientes é mais do que um erro de seleção — é uma falha de visão de futuro.

Para quem deseja ocupar cargos de liderança, isso significa redobrar a atenção em como se posicionar durante entrevistas — e deixar claro que a experiência não é um excesso, mas um ativo.

Como se destacar em entrevistas de liderança?

1. Mostre como sua experiência resolve problemas atuais da empresa

Em vez de listar cargos anteriores, destaque resultados concretos e decisões estratégicas que você liderou — e como isso pode se repetir no novo contexto.

2. Demonstre interesse genuíno em crescer junto com a empresa

Fale sobre metas de longo prazo, propósito e estabilidade. Isso combate a ideia de que líderes experientes só querem cargos maiores ou transitórios.

3. Evidencie sua atualização profissional

Citar cursos, certificações e tendências que você acompanha mostra que, além da vivência, você está em constante evolução — algo essencial para cargos de liderança hoje.

