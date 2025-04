Da Capela Sistina à sala de reuniões: o que líderes podem aprender com o Conclave? Com 266 transições de liderança ao longo da história, o processo de sucessão do papado oferece lições valiosas para empresas que desejam garantir estabilidade, continuidade e clareza na escolha de seus líderes

VATICAN CITY, VATICAN - MARCH 12: Ungarian cardinal and archbisop of Budapest Peter Erdo attends the Pro Eligendo Romano Pontifice Mass at St Peter's Basilica, before they enter the conclave to decide who the next pope will be,on March 12, 2013 in Vatican City, Vatican. Cardinals are set to enter the conclave to elect a successor to Pope Benedict XVI after he became the first pope in 600 years to resign from the role. The conclave is scheduled to start on March 12 inside the Sistine Chapel and will be attended by 115 cardinals as they vote to select the 266th Pope of the Catholic Church. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) (Franco Origlia/Getty Images)