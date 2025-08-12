Este é o sinal de alerta número 1 em funcionários, segundo CEO: ‘Trabalhar com eles nunca dá certo’

Para Shizu Okusa, CEO de uma empresa que arrecadou US$ 20 milhões em receita em nove meses no ano passado, possuir uma comunicação falha é o maior sinal de alerta em um funcionário. De acordo com ela, criticar colegas de trabalho em público raramente promove um diálogo construtivo “e pode frequentemente levar a conflitos”, diz ela.

“Acho que a maioria das coisas falha por causa da má comunicação”, afirmou a executiva em uma reportagem para a CNBC. “Ou as coisas poderiam ter sido ditas melhor, as coisas poderiam ter sido compartilhadas melhor, ou o contexto estava errado”, completa.

Mas o insight de Shizu aponta para algo mais profundo: a comunicação, embora essencial, não é suficiente. Para liderar com eficácia e alcançar resultados, é preciso desenvolver habilidades de liderança e gestão que vão além de transmitir mensagens – trata-se de inspirar, alinhar e direcionar equipes rumo ao sucesso.

De olho nisso, a EXAME elencou cinco recomendações para se tornar um líder mais completo e ajudar seu time a atingir resultados de alto nível. Confira a seguir.

1. Invista em habilidades de comunicação assertiva

A comunicação é a base de qualquer liderança eficaz. Aprenda a ouvir ativamente, adaptar seu discurso ao público e resolver conflitos de forma construtiva. Use feedbacks regulares para criar um ambiente de confiança.

2. Desenvolva visão estratégica

Liderar não é apenas gerenciar o presente; é antecipar o futuro. Faça cursos, leia sobre tendências do mercado e estude como grandes líderes traçam estratégias de longo prazo que alinham a equipe aos objetivos do negócio.

3. Pratique a inteligência emocional

Um bom líder entende as emoções de sua equipe e como elas impactam o desempenho. Aprenda a lidar com pressão, mostrar empatia e motivar pessoas em diferentes momentos e contextos.

4. Busque conhecimento em gestão

Saber liderar não é apenas delegar tarefas, mas organizar processos, definir prioridades e medir resultados. Invista em formações que abordem gestão de equipes, produtividade e liderança adaptativa.

5. Nunca pare de aprender

Os melhores líderes estão sempre evoluindo. Participe de workshops, leia livros sobre liderança e aprenda com as experiências de outros líderes. O aprendizado contínuo mantém você à frente e preparado para novos desafios.

