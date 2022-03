Estas três empresas tem 1 mil vagas de emprego

Apesar da atividade econômica em ritmo baixo, diversas empresas - principalmente da área de tecnologia - têm aberto oportunidades de emprego semana a semana. Veja abaixo uma seleção, que somadas chegam a quase mil oportunidades em todo o Brasil.

Fubrana - Presencial - Campinas

A Frubana, loja para restaurantes em expansão em São Paulo. Seguindo seu plano de crescimento nacional, a empresa abrirá dezenas de vagas em Campinas, para montar sua nova operação. Os processos seletivos para vagas de operações/logística ocorrerão entre os dias 03 de março e 09 de março. A empresa oferece oportunidades para líder operacional, auxiliar, conferente e operador de empilhadeira. Os interessados devem preencher os seus dados pelo e levar o currículo e documentos ao local do processo seletivo.

Os links para inscrição no processo seletivo de operações e vendas são esse e esse.

Traive - 70 vagas

A TRAIVE, fintech especializada em crédito agrícola, vai gerar mais de 70 vagas de emprego ao longo de 2022. Inclusive, com oportunidade que já estão abertas, grande parte delas no modelo híbrido. Para áreas de tecnologia, por exemplo, o trabalho é totalmente remoto.

As áreas com processos seletivos em início estão divididas por Marketing, Engenharia Digital e de Software, AI e Inteligência de Mercado.

Após a inscrição, os candidatos passarão por entrevistas técnicas e comportamentais com o RH e Hiring Managers.

Os benefícios oferecidos são: vale refeição, vale transporte, gympass, plano de saúde, auxílio odontológico, seguro de vida e horário flexível.

O processo seletivo da empresa acontece remotamente e os interessados podem se inscrever através deste link.

Rech - 850 vagas

Como parte de seu plano de expansão geográfica, a Rech, maior rede de peças para máquinas agrícolas e pesadas do país, está abrindo cerca de 850 vagas de emprego, com oportunidades espalhadas por estados das cinco regiões brasileiras.

A seleção será para postos administrativos (de assistentes a coordenadores e gerentes) e para linha de frente de atendimento e apoio às operações nas lojas (gerentes, consultores técnicos de vendas, vendedores internos, estoquistas e líderes de estoque).

A maior parte das vagas a serem preenchidas está no Sul do país. Em seguida, vêm Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte. Divididas por estados, as vagas são para Santa Catarina (250), Rio Grande do Sul (60) e Paraná (30); Mato Grosso (170), Goiás (100) e Mato Grosso do Sul (20); São Paulo (100) e Minas Gerais (20); Bahia (20), Ceará (15), Maranhão (15) e Pernambuco (01); Pará (20), Acre (15) e Tocantins (15).

A rede abre, ainda, oportunidades para o recrutamento de desenvolvedores de back end (responsáveis por manutenção de sites) e especialistas de expansão comercial, obras de expansão e equipamentos para a cultura de cana-de-açúcar, em todos os casos para trabalho remoto.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se cadastrar no site.

Livelo – 75 vagas

A Livelo está com 75 vagas abertas. Para conhecer e se candidatar a elas, as pessoas interessadas devem acessar a página da companhia na plataforma Gupy ou o LinkedIn do programa de recompensas.

As vagas abertas são para todos os profissionais, independentemente de gênero, idade, etnia, orientação sexual ou deficiência.