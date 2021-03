Estas startups têm mais de 40 vagas de emprego; veja como concorrer

Apesar do desemprego em alta do Brasil e da crise econômica do coronavírus, o setor de startups tem contratado, principalmente profissionais do setor de tecnologia, que vive uma alta durante a pandemia.

Veja abaixo três startups com oportunidades abertas.

Lendico

A Lendico, fintech especializada em empréstimo pessoal online, está com 15 posições para trabalho remoto em segmentos como produto, tecnologia, marketing e operações.

As oportunidades são para os cargos de Analista de Risco de Crédito Júnior, Gerente de Risco de Crédito, Analista de Business Intelligence Júnior, Cientista de Dados Pleno, Engenheiro de Dados Júnior, Gerente de Business Intelligence, Analista de Conteúdo Pleno (SEO), Analista de Mídia Pleno (Google Ads), Analista de Crédito Júnior, Analista de Prevenção a Fraudes Júnior, Product Designer Pleno (UX – Research), Analista de Qualidade de Software (QA) Pleno, Analista de Suporte a Sistemas Pleno (Sustentação), Desenvolvedor Back-End Pleno e Desenvolvedor Front-End Pleno.

Os interessados devem se candidatar através do link: https://jobs.kenoby.com/trabalhenalendico

Sled

A Sled, startup e plataforma que simplifica as transações financeiras no varejo físico, tem 11 vagas na modalidade remota e presencial para áreas como tecnologia, vendas e design.

As posições são para UX Designer Pleno, , Customer Success Manager , Designer Gráfico Pleno , Estágio em Engenharia de Software, Engenheiro de Software Junior, Engenheiro de Software Pleno , Engenheiro de Software Sênior , Executivo de parcerias (Hunter) , Analista de pré-vendas (SDR) e Estágio em Suporte.

Os interessados devem se candidatar através do link: https://sled.abler.com.br/

Docket

A Docket, Legaltech que fornece ao mercado toda a infraestrutura para processos que dependem de documentação, de ponta a ponta, por meio da tecnologia, está com mais de 30 vagas abertas nas áreas de Vendas, Marketing, Customer Success, Operações, Produtos, Tecnologia, Financial, entre outros.

Os interessados podem acessar informações sobre cada uma das vagas disponíveis através deste link.