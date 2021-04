Estas duas fintechs têm mais de 70 vagas de emprego

A fintech Listo, que oferece soluções financeiras a pequenos e médios empreendedores, está com 30 vagas abertas na área financeira, de operações e estratégia.

A empresa oferece as 30 vagas nas áreas internas de apoio em São Paulo. As vagas são para cargos como Piloto de Reserva Bancária II, Analista de Tesouraria Pleno, Group Finance Manager e Senior Accountan. Todas as vagas oferecidas pela Listo são CLT, com benefícios.

Para se inscrever para as vagas do time financeiro, de operações e estratégia basta clicar neste link.

Outra fintech que também tem oportunidades profissionais é a Zoop, que oferece soluções para empresas que desejam criar produtos financeiros a seus clientes. A empresa tem 46 vagas para diversas posições e áreas, especialmente em tecnologia, para trabalho remoto.

Algumas posições são para integrar times totalmente remotos e, por isso, aceitam candidatos de todo o Brasil, e outras são para equipes alocadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde estão os escritórios da fintech.

Cada vaga possui seus requisitos específicos, que podem ser consultados neste site.