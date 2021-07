Estágio e trainee: Elo, Camil, GM, Mondelez e mais 38 empresas com vagas

Quer reforçar as experiências no seu currículo para conseguir seu primeiro emprego? Cursos livres e online são uma ótima opção.

A Junior Achievement (JA) do Brasil, uma das maiores organizações do mundo para empregabilidade de jovens, abriu as inscrições para curso de formação gratuito na área de Suporte em Tecnologia da Informação (TI).

A iniciativa tem apoio do Google e do BID Lab (Laboratório de Inovação do Grupo BID). São 590 vagas e as inscrições ficam abertas até o dia 23 de julho pelo site.

Também estão abertas as inscrições para o Programa de Formação Profissional da Vale. Serão cerca de 170 vagas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Pará voltadas exclusivamente para mulheres e pessoas com deficiência. É possível se cadastrar até o dia 23 de julho neste site.

O Instituto Bold, instituição parceira da Kimberly-Clark, está com inscrições abertas para seu Programa de Formação voltado para jovens de baixa renda que estão cursando ensino superior.

O curso tem quatro meses de duração e é totalmente gratuito. Os alunos dessa turma poderão participar no final do ano do processo seletivo para o estágio da Kimberly-Clark. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho no site.

Confira mais empresas que abriram programas de estágio e trainee. As oportunidades disponíveis estão em ordem crescente de término do prazo.

MetrôRio – estágio

São oferecidas no total 16 vagas. Oito delas são para nível técnico nas áreas de Computação, Edificações, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Mecânica e Tecnologia da Informação.

Salário: de R$ 800 a R$ 1.200

Inscrições: até 21 de julho pelo site

L’Oréal Brasil - trainee

A L’Oréal Brasil abriu as inscrições para seu programa de trainee e, pela primeira vez, 50% das vagas serão destinadas apenas a profissionais negros.

As vagas são para o Rio de Janeiro e São Paulo e os trainees passarão por diversas áreas da empresa para ter maior conhecimento do negócio.

Para se candidatar, é necessário ter formação entre julho de 2018 e julho de 2021 em cursos tecnólogo, bacharel ou de licenciatura. Também é necessário ter flexibilidade para residir em outros estados.

Inscrições: abertas até o dia 23 de julho pelo site da Cia de Talentos.

Docway – estágio

As vagas do programa são para as áreas de produtos, tecnologia, marketing e administração. Para se candidatar, os únicos requisitos são: morar em São Paulo (por causa do modelo híbrido pós-pandemia) e estar matriculado em cursos de nível superior entre o terceiro e quinto período da graduação.

Salário: Além da bolsa como remuneração, os estagiários também recebem um auxílio para o home office

Inscrições: até o dia 23 de julho pelo site.

Delivery Center – estágio

O programa está com vagas abertas para diversas áreas, como Administração, Comunicação e Engenharia. Os candidatos precisam estar cursando bacharel com conclusão prevista para 12/2022 a 12/2023. Também é necessário ter pacote office intermediário ou avançado.

Salário: bolsa auxílio, Assistência Médica e Odontológica SulAmérica, política de trabalho flexível, Seguro de Vida, day off de aniversário e outros

Inscrições: até o dia 23 de julho pelo site

Enforce – trainee

Para se inscrever no programa, é necessário possuir graduação de 2017 até o final de 2021, nos cursos de Administração, Direito, Agronomia, Engenharias, Tecnologia, Estatística ou outros cursos relacionados à gestão empresarial. Além disso, é necessário ter a disponibilidade de deslocamento para Campinas (SP) alguns dias da semana, apenas quando a Enforce retornar às atividades presenciais.

Salário: a empresa não divulga o salário, mas possui benefícios como PLR (até 4 salários), vale refeição/alimentação (R$ 640) e auxílio home office (R$ 200)

Inscrições: até o dia 25 de julho pelo site

Aquila - estágio

A Aquila, consultoria internacional de gestão de origem brasileira presente no ranking FDC das multinacionais, está com o programa de estágio "Primeiro Voo" aberto.

Os candidatos devem estar cursando Engenharias, Administração, Economia, Contábeis, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Gestão Pública preferencialmente com previsão de conclusão de agosto de 2022 a agosto de 2023.

Os locais de trabalho são em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Florianópolis, Vitória e Manaus. E é desejável ter o inglês e espanhol intermediário, e precisam estar disponíveis 6 horas semanais.

Inscrições: até o dia 25 de julho neste link.

Alcoa – estágio

São 28 vagas localizadas em Juriti (PA). Para participar do processo, os candidatos devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior e ter previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de julho pelo site da Cia de Estágios

Camil Alimentos – trainee

Para participar, é preciso estar cursando Administração de Empresas, Economia ou Engenharias (elétrica, produção ou mecânica). A formação precisa ser entre o período de dezembro/2019 a dezembro/2021. O trainee terá início em São Paulo, mas é importante ter disponibilidade para mudar de cidade ou estado.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 27 de julho pelo site

Trinus Co. – estágio

São vagas para as áreas de engenharia, marketing, tecnologia, financeiro e comercial e os estudantes precisam ter cursado no mínimo 50% da carga horária do curso superior.

Salário: bolsa-auxílio, com horários e benefícios flexíveis

Inscrições: até 28 de julho pelo site

Bain – início de carreira

A consultoria procura estudantes de qualquer curso a partir do penúltimo ano de graduação até os que tenham se formado no período de quatro anos. Não há exigência de experiência prévia.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de julho pelo site

Casa & Video - Trainee

A CASA & VIDEO, uma das maiores redes de varejo do Brasil, abre neste ano seu primeiro programa de trainee, em parceria com a 99 Jobs. Para se inscrever, os candidatos devem ter se formado no período de janeiro de 2019 a julho de 2021 e ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro. O programa iniciará em setembro, no formato híbrido (presencial e remoto). Os trainees atuarão nas áreas: Comercial, E-commerce, Marketing, Planejamento Comercial, Planejamento Logístico e Serviços Financeiros.

Salário: salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, assistência médica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário, plano de carreira e diversos convênios.

Inscrições: até 30 de julho pelo site

ABBOTT – estágio

A Abbott Brasil, empresa líder global de cuidados para a saúde, está com um novo programa de estágios voltados para negros. O laboratório tem como objetivo acelerar a representatividade da população negra em todas áreas e funções internas. São 16 vagas distribuídas entre São Paulo, Rio de Janeiro (Jacarepaguá) e Belo Horizonte para atuar no período diurno. Os candidatos e candidatas devem ter previsão de conclusão do curso em janeiro ou dezembro de 2023, em Administração, Engenharia de Produção, Farmácia, Marketing, Economia, Comunicação no geral, Engenharia Química, Nutrição, entre outros relacionados. Com o intuito de promover maior diversidade, Excel e Inglês não são obrigatórios.

Salário: R$1.400 a R$1.900, com benefícios como estacionamento ou Vale-Transporte, refeitório no local, Gympass, Assistência Médica, Assistência Odontológica e desconto em medicamentos ganham destaque entre os candidatos.

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Cia de Estágios

Agosto

Elo – estágio

O programa de estágio é aberto para estudantes de cursos graduação nas áreas de Tecnologia, Desenvolvimento de Negócios (Emissores e Aceitação), Planejamento Estratégico, Novos Negócios, Finanças e Estratégia, Jurídico, Operações, Risco e Compliance, Marketing e Produtos, com formação prevista a partir do segundo semestre de 2023.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado; assistência médica e odontológica (Bradesco); seguro de vida (Bradesco Seguros); previdência privada (100% custeado pela Elo); cartão refeição/alimentação de R$ 1.450,00; entre outros

Inscrições: até dia 1 de agosto no site

Yara – Programa Jovens Agrônomos

Programa tem como objetivo a contratação de 23 Analistas Técnicos Comerciais (ATC’s). As vagas estão divididas entre as regiões do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Estão habilitados às vagas candidatos recém-formados ou próximos à conclusão do curso de graduação na área de Engenharia Agronômica.

Salário: não informado

Inscrições: até 1° de agosto pelo site.

Mondelēz International – estágio

São 30 vagas de estágio com 80% das vagas do programa serão exclusivas para diversidade, distribuídas entre todos os quatro grupos de afinidade: Gênero, LGBTQIA+, PCD e Étnico-Racial. s vagas estão abertas nas áreas de Marketing, Finanças, Jurídico, Pesquisa e Desenvolvimento, Supply Chain e Vendas. Para participar e se inscrever é necessário que a previsão de formatura, em nível superior, incluindo EAD, seja a partir de dezembro de 2022.

Salário: bolsa a partir de R$1.350, plano de saúde médico e odontológico, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte

Inscrições: até 2 de agosto pelo site do Bettha

UPL – estágio

Para participar do programa basta estar cursando o ensino superior, ter conhecimento do pacote Office e Inglês. Além disso, é preciso ter disponibilidade para estagiar em Campinas (SP) e Salto de Pirapora (SP). A UPL oferece aos estudantes uma série de benefícios, entre eles:

Salário: R$1.260 a R$1.570, com seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, clube de desconto, vale-transporte ou estacionamento, vale-alimentação, vale-refeição ou refeitório, gympass e fretado.

Inscrições: até 02 de agosto pela Cia de Estágios

Ocyan – estágio

Ao todo serão 17 vagas para diversos cursos incluindo tecnologia, engenharias, administração, economia, ciências contábeis e direito para atuação no escritório da empresa no Rio de Janeiro e em sua base, em Macaé (RJ). Os testes de inglês e raciocínio do processo não serão eliminatórios. Podem se inscrever alunos que estejam entre o penúltimo e último ano de graduação.

Salário: bolsa-estágio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e odontológico.

Inscrições: até 2 de agosto pelo site

GM – trainee

Pela primeira vez, a fabricante de veículos General Motors lança um programa de trainee exclusivo para pretos e pardos. São oportunidades para as áreas de cadeia de suprimentos; vendas, pós-vendas e marketing; manufatura e finanças. Pode participar qualquer pessoa que se autodeclare preta ou parda, tenha conclusão da graduação entre 07/2018 e 07/2021 e disponibilidade para viagens e mudanças

Salário: não informado

Inscrições: até 03 de agosto pelo site

Armac - Trainee

A Armac, líder nacional no mercado de locação de máquinas, está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee que oferece vagas para profissionais com formação entre Dezembro de 2017 e Dezembro de 2021 em cursos de Engenharia (preferencialmente Mecânica e Industrial). Os interessados devem ter disponibilidade para atuar presencialmente em Barueri/SP e Vargem Grande Paulista/SP.

Salário: R$8.000,00

Inscrições: até 6 de agosto neste link Trainee Armac 2021

Russel Bedford Brasil - trainee

A Russell Bedford Brasil, empresa de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para o seu primeiro programa de trainee. O programa é direcionado a graduandos a partir do 4º semestre e graduados a partir de 2019 do curso de Ciências Contábeis. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.

Os selecionados trabalharão de forma hibrida (presencial e remoto) e terão benefícios como auxílio graduação, vale alimentação e refeição, vale transporte, assistência médica e treinamentos in company.

Inscrições: até dia 13 de agosto pelo site

Sem data definida

Aliansce Sonae – trainee

Podem participar candidatos com formação acadêmica e habilidades diversas, nas áreas Financeira, Relação com Investidores, Investimentos, Marketing Digital e Comercial, por exemplo. Os candidatos precisam ter se formado a partir de julho de 2019 ou ter previsão de formatura até julho de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Invillia – estágio

A Invillia, multinacional brasileira que desenvolve produtos e serviços digitais para game-changers globais, abre inscrições para um programa que dá a oportunidade para que estagiárias saiam de estagiários a efetivados em seis meses. O processo é totalmente online, para que estudantes de qualquer cidade do país possam participar.

Todos os universitários que estejam cursando até o penúltimo período dos cursos de engenharia da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas ou de áreas correlatas à tecnologia da informação, como mecatrônica, podem participar.

Inscrições: abertas o ano inteiro por este site

Estagilize – estágio

São 60 vagas para estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico e Superior nas áreas de Administração, Marketing e Publicidade, Desenvolvimento de sistemas, Web Designer, Designer Gráfico, Mídias Sociais, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Pedagogia, todas na região de São José do Rio Preto, em São Paulo.

Salário: até mil reais de bolsa

Inscrições: pelo aplicativo da Taqe, confira mais detalhes sobre as vagas no site

Falconi – estágio

O programa é para estudantes matriculados em um curso de graduação de qualquer área, com previsão de formação de junho de 2022 a julho de 2023 e que residam na Grande São Paulo. As vagas são focadas na contratação de estudantes negros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Eurofarma – estágio

A farmacêutica brasileira está com vagas abertas para estagiários, analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. Todas elas são para reforçar a área de inovação.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Thyssenkrupp Elevadores – estágio

São 50 vagas para estudantes de cursos superior e técnico nas áreas de administração, elétrica, eletrotécnica, engenharia, logística, mecânica e mecatrônica em cidades onde a empresa possui filiais no Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

Estagilize – estágio

São 60 vagas em São José do Rio Preto. As oportunidades de estágios são para os cursos de ensino médio, ensino técnico e superior nas áreas de: administração, enfermagem, desenvolvimento de sistemas, web designer, engenharia de produção, engenharia civil, pedagogia, marketing e publicidade.

Salário: não informado

Inscrições: pelo link

B3 – estágio

A bolsa de valores brasileira, a B3, está com inscriçõe abertas para seu programa de estágio 2021. Para se inscrever, é necessário ter vínculo com uma instituição de ensino superior (bacharelado ou tecnólogo em andamento); ter de um a dois anos disponíveis para estagiar e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, em horário comercial, de acordo com a demanda da área.

Inscrições: podem ser feitas neste site

Salário: bolsa-auxílio compatível (com 13º) e benefícios

Heach RH – trainee

A Heach Recursos Humanos, empresa de recrutamento e seleção, anuncia quatro vagas para o Programa de Aceleração Trainee, que tem como objetivo ajudar os jovens a acelerar suas carreiras em grandes empresas

As oportunidades disponíveis são para trainee em recrutamento, seleção e inteligência artificial, em processos de recursos humanos, em relacionamento comercial e em inteligência de mercado. Os requisitos para se candidatar às vagas são: graduação completa em administração, economia, marketing, psicologia ou recursos humanos, conhecimento intermediário do pacote Office e um perfil proativo, com foco em soluções de problemas.

Salário: não informado

Inscrições: podem ser feitas no site

Cummins Brasil – estágio

A Cummins Brasil iniciou no dia 30 as inscrições do Programa de Estágio, com início previsto em fevereiro de 2020. Serão 33 novas vagas abertas para o público universitário. Com o objetivo de promover a diversidade e a inclusão na sua força de trabalho, a empresa vai priorizar a contratação de estudantes do ensino superior que contribuam com a pluralidade e intercâmbio cultural neste processo.

Salário: não informado

Inscrições: podem ser feitas neste site

Basf – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Celere – estágio

A empresa tem vagas em São Paulo para estágio em engenharia de qualidade de software e estágio em levantamento de projetos e orçamentos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo LinkedIn

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades. As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga