Curso gratuito com apoio do Google abre 590 vagas

A Junior Achievement (JA) do Brasil, uma das maiores organizações do mundo para empregabilidade de jovens, abriu as inscrições para curso de formação gratuito na área de Suporte em Tecnologia da Informação (TI).

O programa TechJá tem apoio do Google.org e do BID Lab (Laboratório de Inovação do Grupo BID). São 590 vagas destinadas a jovens de 18 a 29 anos, de baixa renda, que se formaram em escolas da rede pública de ensino.

Segundo Evandro Badin, superintendente da JA Brasil, o objetivo do programa é impulsionar o futuro de jovens em vulnerabilidade social e despertas o interesse pelas carreiras de tecnologia.

“É uma das áreas com mais ofertas de emprego atualmente. Isso se dá pelo momento atual do País, com as empresas acelerando a digitalização dos seus negócios e buscando uma maior eficiência tecnológica", afirma.

Segundo um relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o déficit de profissionais de TI pode chegar a 260 mil até 2024.

Além de desenvolver capacidades técnicas para um cargo de entrada na área de TI, o Tech.Já ensina habilidades comportamentais e oferece mentoria com profissionais do mercado. O programa inclui aulas de criação de currículo ou como agir na entrevista de emprego.

Ao final do programa, os estudantes receberão um certificado profissional de suporte em TI do Google e, ainda, uma certificação da JA Brasil.

Em 2021, a iniciativa terá 20 turmas para distribuir as 590 vagas abertas. As cidades que vão sedir o curso são:

Manaus (AM)

Fortaleza (CE)

Distrito Federal

Vitória (ES)

Belo Horizonte (MG)

Recife (PE)

Curitiba (PR)

Porto Alegre (RS)

Rio de Janeiro (RJ)

Florianópolis (SC)

São Paulo (SP).

As inscrições vão até o dia 23 de julho pelo site. E confira mais informações pelo site do programa.