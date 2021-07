GM abre vagas para programa de trainee exclusivo para negros

Pela primeira vez, a fabricante de veículos General Motors lança um programa de trainee exclusivo para pretos e pardos. A inscrição para Programa Track 2021 já está aberta e segue até 03 de agosto com oportunidades para as áreas de cadeia de suprimentos; vendas, pós-vendas e marketing; manufatura e finanças.

"Como empresa, sabemos que a comunidade negra não está devidamente representada em nossos quadros e que precisamos tomar ações assertivas para corrigir isso. O Programa Track para Talentos Negros é um chamamento, uma forma de garantir que vamos caminhar em direção ao equilíbrio dessa representatividade. Esperamos identificar talentos negros que queiram crescer e se desenvolver conosco. Queremos investir nesses profissionais", Christian Cetera, diretor de recursos humanos da GM América do Sul

Segundo o executivo, a empresa tem o objetivo de se tornar a empresa mais inclusiva do mundo porque entende que esse é o ponto de partida não só para um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor, no qual todos possam se sentir à vontade para serem criativos e aplicarem todo seu potencial, mas também porque a diversidade de ideias e de background é importante para a inovação e para o negócio em si.

"Pessoas com diferentes experiências compreendem diferentes grupos da sociedade que precisam estar representados na hora de pensar em novos produtos ou novas soluções. Perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto colaboram no sentido de mostrar novos caminhos e nos tornar cada vez mais eficientes em nossas entregas para a sociedade".

Sobre o programa

O programa tem duração de 3 anos, com rotação entre as subáreas e o desenvolvimento de um projeto da área de alocação. Pode participar qualquer pessoa que se autodeclare preta ou parda, tenha conclusão da graduação entre 07/2018 e 07/2021 e disponibilidade para viagens e mudanças

A empresa oferece curso de inglês, treinamentos em soft skills de gestão e de desenvolvimento para a carreira, em conjunto com mentoria e presença de um colaborador para acompanhamento do trainee nas primeiras semanas.

Os benefícios são diversos e o trabalho será presencial em São Caetano do Sul, São Paulo. Mais informações estão disponíveis no site da Cia de Talentos.

Diversidade na GM

A General Motors tem trabalho a diversidade e inclusão mais intensamente nos últimos anos. Em 2017, por exemplo, a liderança passou por um treinamento de vieses inconscientes. O inglês também deixou de ser obrigatório em algumas vagas.

Para mulheres há um programa específico de desenvolvimento, chamado GM Woman. Outra ação inclusiva é a existência do grupo GM Plus, que debate o respeito aos LGBTI+. No grupo de orientação sexual são cerca de 300 participantes entre LGBTI+ e aliados.

