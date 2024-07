Qual pergunta você deve evitar em uma entrevista de emprego?

Quando você for para uma entrevista de emprego, lembre-se de chegar na hora certa, vestir-se adequadamente e fazer algumas boas perguntas para o seu entrevistador.

Ao preparar sua lista do que deseja perguntar, há algumas perguntas que você deve evitar. “Qual é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional para esta função?” por exemplo, pode dar a impressão de que você não está engajado ou comprometido com a função, disse Bert Bean, CEO da empresa de recrutamento Insight Global, anteriormente à Make It, da CNBC.

Outra pergunta que você pode evitar: “Como o sucesso pode ser medido em 30, 60, 90 dias?” diz Dan Space, que trabalhou em RH em empresas como Electronic Arts e Spotify.

Para começar, diz Space, a pergunta não lhe dará necessariamente uma resposta útil. “Qualquer tipo de pergunta futura, eu acho, terá uma resposta pronta de valor muito baixo”, diz ele.

O gerente que entrevistou você poderia “potencialmente lhe dar uma imagem”, diz ele, mas provavelmente não entrará em detalhes que poderiam ajudá-lo a alcançar esse sucesso. Isso ocorre porque eles não conhecem você ou como você trabalha, e podem não ser capazes de compartilhar dados estratégicos. Muitos desses detalhes simplesmente não entrarão em ação até que você assuma o papel.

Tentar descobrir como ter sucesso de uma forma geral é, em última análise, “apenas uma perda de tempo”, diz Space.

A pessoa que faz perguntas específicas se destaca

Se um gerente tiver cinco ótimos candidatos e quatro deles perguntarem “como o sucesso é medido nos primeiros 30 dias?”, mas um deles perguntou sobre uma tarefa muito específica que ajudou a empresa anterior a avançar, essa última pessoa se destaca, diz Space. São as perguntas específicas que mostram que você tem experiência na área em que os recrutadores lembrarão de você.

Nem todo mundo concorda com Space sobre esta questão.

O especialista em carreira do LinkedIn, Andrew McCaskill, diz que perguntar como o sucesso é medido demonstra que você é proativo e deseja se destacar na função.

Ainda assim, você poderá demonstrar isso fazendo outras perguntas específicas sobre determinados sistemas que seu potencial empregador usa.