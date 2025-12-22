Esses três comandos do ChatGPT te ajudam a aprender qualquer coisa em qualquer área

ChatGPT: WhatsApp proíbe chatbots de uso geral e impacta OpenAI e Perplexity (Thomas Trutschel/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10h18.
Hoje, aprender uma nova habilidade ou aprofundar-se em um tema específico é mais do que uma vantagem competitiva: é uma necessidade para a adaptação profissional e pessoal. E a inteligência artificial é um recurso promissor para otimizar o aprendizado, ajudando na assimilação de informações e prática das habilidades adquiridas.
De olho nisso, esses são os três comandos do ChatGPT que podem impulsionar seu aprendizado em qualquer área. Veja a seguir.
Explorar e revisar conteúdos complexos
Ao estruturar o aprendizado em etapas compreensíveis, o ChatGPT ajuda a organizar seu plano de estudos, facilitando o entendimento de conteúdos avançados. Use o comando: "Explique [tema] de maneira simples e sugira um plano de estudo para entender melhor."
Simular situações de aprendizado prático
O ChatGPT pode criar cenários práticos para aplicar o que você está aprendendo, proporcionando feedback imediato e orientado. Tente o comando: "Simule uma conversa ou prática sobre [tema], e me corrija se eu cometer algum erro."
Revisar e reforçar conteúdos
Resumos rápidos e eficientes ajudam a revisar conteúdos e consolidar o conhecimento para o longo prazo. Utilize o comando: "Crie um resumo sobre [tema] para revisão rápida."