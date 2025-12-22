Carreira

Esses três comandos do ChatGPT te ajudam a aprender qualquer coisa em qualquer área

Entenda como o ChatGPT pode acelerar seu aprendizado e proporcionar insights práticos em qualquer área do conhecimento

ChatGPT: WhatsApp proíbe chatbots de uso geral e impacta OpenAI e Perplexity (Thomas Trutschel/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10h18.

Hoje, aprender uma nova habilidade ou aprofundar-se em um tema específico é mais do que uma vantagem competitiva: é uma necessidade para a adaptação profissional e pessoal. E a inteligência artificial é um recurso promissor para otimizar o aprendizado, ajudando na assimilação de informações e prática das habilidades adquiridas.

De olho nisso, esses são os três comandos do ChatGPT que podem impulsionar seu aprendizado em qualquer área. Veja a seguir.

Esses são 3 comandos para aprender qualquer coisa

Explorar e revisar conteúdos complexos

Ao estruturar o aprendizado em etapas compreensíveis, o ChatGPT ajuda a organizar seu plano de estudos, facilitando o entendimento de conteúdos avançados. Use o comando: "Explique [tema] de maneira simples e sugira um plano de estudo para entender melhor."

Simular situações de aprendizado prático

O ChatGPT pode criar cenários práticos para aplicar o que você está aprendendo, proporcionando feedback imediato e orientado. Tente o comando: "Simule uma conversa ou prática sobre [tema], e me corrija se eu cometer algum erro."

Revisar e reforçar conteúdos

Resumos rápidos e eficientes ajudam a revisar conteúdos e consolidar o conhecimento para o longo prazo. Utilize o comando: "Crie um resumo sobre [tema] para revisão rápida."

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 
O que você vai aprender?
 
- Automatizar tarefas repetitivas.  
- Personalizar sua abordagem profissional. 
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.  
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.  
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.  
