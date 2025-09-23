Esse livro ensinou o fundador da Microsoft a valorizar a inteligência emocional

Em uma época em que os líderes empresariais são pressionados a acompanhar as mais recentes tendências em tecnologia e inovação, Bill Gates defende uma abordagem menos óbvia e muito mais atemporal.

Para o fundador da Microsoft, um livro escrito há mais de 60 anos continua sendo a melhor leitura de negócios que já fez, justamente porque ensina algo que nenhuma tecnologia substitui, a inteligência emocional.

A obra em questão é Business Adventures, uma coletânea de artigos publicada originalmente na revista The New Yorker nos anos 1960, assinada por John Brooks. As informações foram retiradas de Inc.

Do fracasso da Ford à lição sobre pessoas

O livro analisa episódios históricos do mundo corporativo, como o lançamento do Edsel — um dos maiores fracassos da Ford — e a perda de oportunidade da Xerox ao não aproveitar as inovações desenvolvidas dentro da própria empresa.

Não se trata de um manual com fórmulas infalíveis para ganhar dinheiro. Em vez disso, os textos destacam o que, segundo Gates, nunca muda nos negócios: os comportamentos humanos.

"Os textos de Brooks são um lembrete de que as regras para tocar um bom negócio e gerar valor não mudaram. Existe um fator humano essencial em toda empreitada" Bill Gates, fundador da Microsoft

“Não importa o quão bom seja seu produto, plano de produção ou estratégia de marketing; ainda assim, você vai precisar das pessoas certas para liderar e executar esses planos”, afirma Gates.

Entender de gente é entender de negócios

No cenário atual, em que Inteligência Artificial, automação e dados dominam as decisões estratégicas, pode parecer antiquado recorrer a um livro de 60 anos para aprender algo sobre liderança. Mas essa é justamente a provocação de Gates.

Ele traz que, enquanto a tecnologia muda o tempo todo, a natureza humana permanece surpreendentemente constante.

Por isso, ele insiste que vale a pena investir tempo em entender as histórias de falhas e sucessos corporativos do passado — elas são, no fundo, histórias sobre pessoas.

Essa perspectiva faz todo sentido quando alinhada às demandas do mercado de trabalho atual. Profissionais que dominam suas emoções, têm empatia e sabem se comunicar com clareza e respeito são mais valorizados, especialmente em ambientes colaborativos, multiculturais e dinâmicos.

A inteligência emocional como diferencial competitivo

Para jovens profissionais que estão começando suas carreiras ou buscando crescer em seus campos de atuação, desenvolver inteligência emocional pode ser o verdadeiro diferencial.

É essa habilidade que permite tomar decisões equilibradas sob pressão, liderar com empatia, ouvir mais do que falar e aprender com os erros — todos os elementos que definem os líderes mais admirados e eficazes.

