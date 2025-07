Esse comando de sete palavras melhora qualquer resposta em segundos no ChatGPT

Se você já usou o ChatGPT e sentiu que a resposta estava correta, mas superficial — saiba que isso não é culpa do modelo. Muitas vezes, o problema está no jeito como você faz a pergunta.

Um ajuste simples de sete palavras pode mudar tudo. Com ele, o modelo organiza melhor o raciocínio, desenvolve ideias com mais profundidade e evita respostas vagas ou genéricas.

Esse comando funciona em praticamente qualquer contexto: de estudos a decisões profissionais. E você pode começar a usar agora.

O problema: respostas rápidas demais, com pouco raciocínio

O ChatGPT foi treinado para gerar a resposta mais provável com base no que você pediu.

Isso significa que, quando o prompt é direto demais, o modelo pode pular etapas de raciocínio, simplificar o conteúdo ou resumir de forma rasa.

Isso acontece porque o padrão é:

“Me diga a resposta.”

E não:

“Pense antes de responder.”

O comando de sete palavras que muda o jogo

A frase é simples:

“Antes de responder, pense passo a passo.”

Você pode incluí-la no começo de qualquer prompt — e o resultado melhora em segundos.

Decisão profissional

“Antes de responder, pense passo a passo: devo aceitar uma oferta com menos salário, mas mais qualidade de vida?”

Estudo

“Antes de responder, pense passo a passo: explique a diferença entre juros simples e compostos.”

Criatividade

“Antes de responder, pense passo a passo: me dê ideias de nomes criativos para um podcast sobre carreira.”

