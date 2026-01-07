Inteligência Artificial

IA impulsiona campeãs da Nasdaq: ações ligadas à tecnologia dominaram os ganhos em 2025

Lumentum Holdings, fornecedora de equipamentos para data centers de IA, liderou altas com valorização de 339%; Nvidia e Alphabet também puxaram o desempenho do mercado

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15h16.

O índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, fechou 2025 com alta de 16%, marcando o terceiro ano seguido de ganhos acima de 10%. O desempenho positivo foi impulsionado por nomes de peso como a Nvidia, que subiu cerca de 40%, e a Alphabet, dona do Google, que avançou 65%.

Mas os maiores destaques não vieram necessariamente das gigantes de tecnologia conhecidas. Segundo o índice Russell 1000, que acompanha cerca de mil ações negociadas nos EUA, o melhor desempenho foi da Lumentum Holdings, especializada em equipamentos ópticos usados em data centers de inteligência artificial (AI), com alta de 339% no acumulado de 2025.

Outras empresas que lideraram os ganhos no ano passado são menos conhecidas pelo público geral. A Robinhood, corretora popular entre investidores de varejo, apareceu apenas na sexta posição entre as dez maiores valorizações do Russell 1000.

Segundo dados da CFRA, desde 1990, os três setores com melhor desempenho em um ano superaram o S&P 500 em cerca de 3 pontos percentuais por ano, em média, e bateram o índice em 70% dos casos.

A explicação é comportamental: investidores que acumulam ganhos em determinadas ações tendem a continuar apostando nelas ou recomendá-las, mantendo a valorização por mais tempo.

