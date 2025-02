Essa é a melhor forma de obter boas respostas do ChatGPT: 'Trate-o como uma criança inteligente'

A inteligência artificial está se tornando cada vez mais presente no ambiente de trabalho, mas mesmo os modelos mais avançados não são capazes (ainda!) de ler pensamentos. Para obter respostas precisas e úteis, é preciso estruturar todos os comandos de maneira clara, organizada, detalhada e precisa.

Essa é a recomendação de especialistas como engenheiros de prompt, que defendem que a melhor forma de se comunicar com ferramentas de IA é tratá-las como uma criança inteligente, que precisa de instruções bem definidas para cumprir uma tarefa. As informações são do veículo CNBC Make It.

Organização é crucial

Um dos principais erros cometidos por quem utiliza IA generativa é enviar comandos confusos ou mal estruturados. Embora os modelos sejam capazes de processar informações complexas, fornecer instruções de maneira desorganizada pode resultar em respostas imprecisas ou incompletas.

Para evitar isso, a recomendação é estruturar as solicitações de forma lógica, semelhante ao que seria feito ao dar uma tarefa a uma criança.

Por exemplo, ao pedir para um modelo organizar um relatório, em vez de fornecer um parágrafo longo e cheio de exigências, é mais eficiente listar cada etapa do processo. Assim, o modelo entende melhor o objetivo final.

Divida o prompt em etapas

Uma técnica essencial para melhorar a interação com a IA é dividir solicitações complexas em uma lista de etapas. Essa abordagem reduz ambiguidades e melhora a precisão das respostas. Um prompt eficiente pode se parecer com:

Preciso que você resuma e crie uma lista de ações a partir da transcrição de uma reunião.

O resumo deve incluir: Os principais pontos discutidos;

Riscos identificados;

Uma lista completa de tarefas, incluindo responsáveis quando mencionados na reunião. Certifique-se de incluir todos os detalhes necessários e revise se não deixou nenhuma tarefa de fora antes de finalizar a resposta.

Ao dividir as instruções dessa maneira, a inteligência artificial pode seguir as etapas individualmente, reduzindo o risco de omissões ou interpretações equivocadas.

O uso de exemplos para definir estilos e tons

Outro fator essencial para um bom prompt é a inclusão de exemplos e referências. Quando o objetivo é produzir um conteúdo com um tom específico, a melhor abordagem é fornecer um modelo de referência.

Por exemplo, se o objetivo é criar um anúncio para redes sociais, o prompt pode ser estruturado assim:

“Crie um post para Instagram anunciando a inauguração da nossa nova loja. O espaço é maior e teremos horário estendido (das 10h às 22h) durante o primeiro mês. O tom deve ser empolgante para atrair nosso público-alvo, pais com filhos pequenos. Nosso estilo de comunicação deve lembrar os antigos anúncios da Toys ‘R’ Us.”

A inclusão de referências concretas aumenta a chance de o modelo gerar um conteúdo que atenda às expectativas.

Combinando estratégias para resultados ainda melhores

Para obter respostas ainda mais precisas, é possível combinar diferentes estratégias de prompt. Um exemplo seria escrever um discurso inspirador para uma empresa usando a abordagem de um líder famoso:

“Preciso redigir meu discurso para o evento anual da empresa. Deve soar como Steve Jobs, mas adaptado a uma empresa menor. O discurso deve incluir os seguintes pontos: Reconhecer o esforço da equipe;

Parabenizar Jo e Sam pelo fechamento de um grande contrato;

Destacar a concorrência acirrada do setor;

Apresentar nossas metas de receita para o próximo ano e motivar a equipe a alcançá-las.”

Essa técnica permite criar mensagens alinhadas ao propósito desejado, tornando o uso da IA mais eficaz.

Oportunidade de carreira

Dominar a escrita de prompts não é apenas uma habilidade técnica, mas um diferencial competitivo. À medida que mais empresas adotam ferramentas baseadas em inteligência artificial, cresce a valorização de profissionais que sabem extrair o melhor desses modelos.

Seja na otimização de processos internos, na criação de conteúdos ou na análise de dados, entender como estruturar comandos para IA pode abrir portas para novas oportunidades. Mas como usar isso para se destacar na carreira?

